Водночас у мережі опублікували інформацію про командира "Сергія Котова" – Дмітрія Калугіна. Дані про нього розкрили у телеграм-каналі "OSINT Бджоли", передає 24 Канал.

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Калугін міг відправитися на дно разом з кораблем

Як повідомляють у мережі, командиром патрульного корабля "Сергій Котов" є Дмітрій Калугін. Він мав звання капітан-лейтенанта. Відомо, що Калугін народився 24 вересня 1990 року. Він був зареєстрований у Калінінграді, але фактично проживав у Севастополі за адресою: вулиця Генерала Острякова, 192, квартира 49.

У мережі також опублікували світлини Калугіна. На одній із них видно, як він "позує" біля автомобіля з номерними знаками української реєстрації. Згідно з відкритими даними, цей автомобіль було зареєстровано у Севастополі у 2013 році.

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У Калугіна також є дружина Яна Калугіна (Шихова). Вона працює майстром манікюру й приймає клієнтів у себе вдома. Також у подружжя є спільний син В'ячеслав, який народився у 2013 році.

Ймовірно, Калугін відправився на дно разом з кораблем, однак дані про втрати окупантів ще уточнюються. Як повідомляв Андрій Юсов, є загиблі та поранені серед членів екіпажу, проте точна кількість невідома. З мережі лише відомо, що після ураження корабля було терміново викликано 10 карет швидкої.

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