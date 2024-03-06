Также на борту должны были находиться примерно 80 членов экипажа. Известно, что погибло 7 оккупантов, 6 ранены, а судьба еще 52-х – неизвестна. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник сказал 24 Каналу, что личный состав, который находился на корабле, также пошел на дно, и это что очень важно.
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Наносим чувствительные удары
Общий интеллектуальный потенциал россиян очень снижается, поэтому они не могут полноценно и качественно готовить экипажи на свои корабли.
Россияне теряют милитарную морскую мощь в акватории Черного моря. До начала этой войны они считались самой большой силой. А то, что страна, которая не имеет полноценного морского флота, по большому счету, не только достигла паритета, но и наносит чувствительные удары, это невероятно хорошая новость,
– отметил военный эксперт.
Малый ракетный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков" является самым новым, его полноценно достроили в 2022 году. Есть интересная деталь: на нем были установлены немецкие двигатели компании MTU. Получается, что россияне не могут самостоятельно построить полноценные двигатели.
Имеет определенный запас прочности
Относительно развеивания технологической мощности оккупантов. Корабль "Сергей Котов" имел артиллерийское вооружение – систему "Жало" на основе крупнокалиберного пулемета КПВТ и штатные пулеметы 72 калибра. Однако они не смогли справиться с украинским беспилотником Magura V5.
Он довольно большой: длина – 5 метров, ширина – 1,5 метра. Россияне не смогли его вычислить ни в каких режимах: ни радиолокационном, ни тепловизионном. Это еще раз подтверждает: то, что в стратегическом смысле россияне называли "могучей силой", движется к деградации,
– заметил он.
В то же время, военный эксперт считает, что не надо этот успех привязывать к стратегической победе Украины. Театр военных действий – морской и сухопутный – абсолютно между собой не соизмеримы.
"Не забываем, что стоимость этого корабля – 65 миллионов долларов. Поэтому чем больше утопим их лома, тем лучше. Однако результаты этой войны по настоящему будут решаться исключительно в сухопутной части. Здесь наш противник еще имеет определенный запас прочности", – объяснил Петр Черник.
Больше о ликвидации российского корабля "Сергей Котов"
- Ночью 5 марта в оккупированном Крыму украинский дрон Magura V5 поразил российский корабль "Сергей Котов".
- Позже представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что за операцией по уничтожению корабля стоит Главное управление разведки, которое действовало вместе с Военно-морскими силами. Юсов также отметил, что ранее были попытки нанести удар по "Сергею Котову", однако корабль восстановили. В этот же раз его удалось отправить на дно.
- Кроме того, на корабле мог находиться вертолет Ка-29, однако он предположительно также затонул. В общем корабль был оснащен вертолетной площадкой, ангаром и емкостью для хранения запасов авиационного топлива.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что "Сергей Котов" был уничтожен в водах Украины – во временно оккупированном Крыму. Данилов добавил, что все суда, которые будут появляться в украинской зоне, будет уничтожаться.