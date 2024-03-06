Також на борту мали перебувати приблизно 80 членів екіпажу. Відомо, що загинуло 7 окупантів, 6 поранені, а доля ще 52-х – невідома. Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Петро Черник сказав 24 Каналу, що особовий склад, який перебував на кораблі, також пішов на дно, і це є дуже важливим.

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Завдаємо дошкульних ударів

Загальний інтелектуальний потенціал росіян дуже знижується, тому вони не можуть повноцінно та якісно готувати екіпажі на свої кораблі.

Росіяни втрачають мілітарну морську потугу в акваторії Чорного моря. До початку цієї війни вони вважалися найбільшою силою. А те, що країна, яка немає повноцінного морського флоту, за великим рахунком, не тільки сягнула паритету, але й завдає дошкульних ударів, це неймовірно хороша новина,

– зазначив військовий експерт.

Малий ракетний корабель проєкту 22160 типу "Василій Биков" є найновішим, його повноцінно добудували у 2022 році. Є цікава деталь: на ньому було встановлено німецькі двигуни компанії MTU. Виходить, що росіяни не можуть самостійно побудувати повноцінні двигуни.

Важливо! На кораблі "Сергій Котов" було 8 пускових установок для ракет "Калібр", отже росіяни не зможуть вже ними обстрілювати Україну. "Калібр" – дошкульна ракета, її дальність завдання удару – до 2,5 тисяч кілометрів, бойова частина – від 250 до 450 кілограмів.

Має певний запас міцності

Щодо розвіювання технологічної потужності окупантів. Корабель "Сергій Котов" мав артилерійське озброєння – систему "Жало" на основі великокаліберного кулемета КПВТ та штатні кулемети 72 калібру. Однак вони не змогли упоратись з українським безпілотником Magura V5.

Він доволі великий: довжина – 5 метрів, ширина – 1,5 метра. Росіяни не змогли його обчислити в жодних режимах: ані радіолокаційному, ані тепловізійному. Це ще раз підтверджує: те, що в стратегічному сенсі росіяни називали "могутньою силою", рухається до деградації,

– зауважив він.

Водночас військовий експерт вважає, що не треба цей успіх прив'язувати до стратегічної перемоги України. Театр воєнних дій – морський та сухопутний – абсолютно між собою не співмірні.

"Не забуваємо, що вартість цього корабля – 65 мільйонів доларів. Тому чим більше утопимо їхнього брухту, тим краще. Однак результати цієї війни по справжньому будуть вирішуватись виключно у сухопутній частині. Тут наш противник ще має певний запас міцності", – пояснив Петро Черник.

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