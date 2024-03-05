Что делал "Сергей Котов" возле Керченского пролива: в ВМС рассказали о задачах пораженного корабля
Пошел на дно очередной корабль России, на этот раз – "Сергей Котов". В Военно-морских Силах рассказали о задачах, которые он мог выполнять, и моральном состояние оккупантов, что уже не впервые ухудшается.
Утром 5 марта в украинской разведке отчитались об успешном поражении судна в районе Керченского пролива и Крымского моста. Впоследствии в эфире "Радио Свобода" представитель ВМС Дмитрий Плетенчук это прокомментировал, – информирует 24 Канал.
Смотрите также Как топили "Сергея Котова" – мощное видео уничтожения патрульного корабля
Какие задачи выполнял "Сергей Котов"
По словам представителя, задач у подобных кораблей – хватает. Поэтому поражение и ликвидация судна "Сергей Котов" существенно скажется на ситуации в Черном море для российских оккупантов.
У них хватает задач – особенно у патрульных кораблей. Начиная от охраны пунктов базирования, заканчивая охраной вражеского района, пролива, контроля над гражданским судоходством,
– констатировал Плетенчук.
Спикер Военно-морских Сил сообщает, что по состоянию на утро 5 марта в Черном море нет ни одной единицы вражеского флота. Но в Азовском еще один объект врага пока находится.
"В этом случае он вообще утонул. Поисковая операция уже проводилась. Даже кого-то вытащили из воды – успели", – отмечает Плетенчук.
Кроме того, он акцентирует, что подобные инциденты существенно влияют на желание врага продолжать войну против нашего государства: "Конечно, что влияет на морально-психологическое состояние личного состава, который прекрасно понимает, что выход в море – это реальная опасность там и остаться".
Кратко об атаке
- В ночь на 5 марта 2024 года в Черном море произошло важное событие: украинская разведка успешно атаковала российский корабль "Сергей Котов". Использование морских дронов Magura V5 спецподразделением Group 13 привело к потоплению вражеского судна, которое могло, в частности, перевозить ракеты типа "Калибр".
- Информация о поражении корабля "Сергей Котов" быстро распространилась через телеграм-каналы, а впоследствии получила подтверждение от ГУР Минобороны Украины. Повреждения корабля включали повреждения кормы и обоих бортов. Место инцидента – Керченский пролив, что сейчас находится под контролем оккупантов.
- По словам представителя ГУР, судьба экипажа "Сергея Котова" сейчас выясняется. Есть информация о погибших и раненых, но также есть вероятность, что часть экипажа успела эвакуироваться, что подтверждается активностью карет скорой помощи на берегу.