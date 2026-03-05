Получил повышение после атаки: стало известно имя виновника удара по "Охматдету"

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно объявили подозрение российскому генерал-майору, которого считают причастным к ракетному удару по детской больнице "Охматдет" в Киеве. По данным следствия, именно он отдал приказ на применение крылатой ракеты Х-101 8 июля 2024 года.

Российский военный уже ранее получил одно подозрение. Об этом сообщает СБУ и Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Что известно о подозреваемом?

Правоохранители сообщили о заочном подозрении российскому генерал-майору Сергею Кувалдину. Его считают причастным к организации ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве.

По данным следствия, 8 июля 2024 года чиновник отдал приказ на применение крылатой ракеты Х-101, которую запустили с бомбардировщика Ту-95МС. Ракета попала в здание больницы около 10:45. Правоохранители отмечают, что этот тип вооружения программируется по заранее определенным координатам, что, по их мнению, свидетельствует о целенаправленном характере удара по гражданскому медицинскому учреждению. В результате атаки погибли по меньшей мере двое гражданских, еще десятки людей получили ранения. По другим данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, среди них – 9 детей. На момент взрыва в больнице находилось более 600 пациентов.

Кувалдина подозревают в нарушении законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством. Поскольку он находится на территории России, продолжаются мероприятия для привлечения его к ответственности. Ранее этому же военному уже сообщали о подозрении по организации ракетного удара по Львову в сентябре 2024 года.

Обратите внимание! На момент вражеской атаки Кувалдин занимал должность первого заместителя командующего – начальника штаба дальней авиации Военно-воздушных сил России. Вскоре после ракетного удара по Охматдету он получил "повышение" и был назначен командующим дальней авиации вооруженных группировок страны-агрессора.

