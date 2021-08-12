Конкретно подгорает: Лавров назвал саммит Крымской платформы "шабашем"

Саммит Крымской платформы, который должен состояться в конце августа в Украине, изрядно возмущает Россию. Более того, глава российского МИД Сергей Лавров назвал мероприятие "шабашем".

Такое заявление Лавров сделал во время встречи с участниками арткластера "Таврида".

Важно Нарушить длительное молчание: зачем нужна Крымская платформа

Российский министр иностранных дел убежден, что на Крымской платформе Запад якобы будет "развивать неонацистские настроения Киева".

Через неделю состоится очередной шабаш – Крымская платформа, на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти,

– сказал Лавров.

Ранее в России уже критиковали Крымскую платформу, заявив, что "Киев пытается организовать яркое мероприятие, а не вернуть Крым".

Что такое Крымская платформа? Крымская платформа – это мероприятия, которые должны систематизировать сделанное и инициировать новые решения для возвращения Крыма. Проведение саммита анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Он пригласил иностранных лидеров присоединиться.

Заметим, что саммит Крымской платформы 23 августа будет состоять из 4 тематических панелей. Кроме этого, будет основное заседание с участием глав международных делегаций.