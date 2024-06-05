"Троллинг века": в Буркина-Фасо Лаврову вручили орден Жеребца

В Буркина-Фасо решили по достоинству оценить стремление главы МИД России Сергея Лаврова сблизить отношения между странами. За это российскому министру вручили орден Жеребца.

Об этом сообщают российские СМИ. Очевидно "партнеры" страны-агрессора прониклись шутками о "лошади Лаврова", передает 24 Канал.

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Лаврову вручили орден Жеребца

Российские пропагандисты рассказали, что президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре вручил главе российского МИД Сергею Лаврову высшую государственную награду республики. Этой наградой является орден Жеребца, который до 2017 года назывался Национальным орденом Буркина-Фасо.

Как рассказали росСМИ, эта награда имеет пять степеней: кавалера, офицера, командора, большого офицера и Кавалера Большого Креста. Орден представляет собой звезду с зеленой каймой, в центре на аверсе размещен красный круг.

Пока точно неизвестно, какую степень ордена Жеребца получил Лавров, но, вероятно, стал кавалером, поскольку это самая низкая планка награды.

Российские журналисты также отметили, что внутри круга выгравирована надпись "Орден Жеребца", выше размещен рисунок головы лошади, что подойдет образу Сергея Лаврова. В центре каждого из лучей звезды изображены цветы хлопка. Звезда обрамлена круговым орнаментом, сделанным вроде колосьев проса.



Лаврову вручили орден Жеребца в Буркина-Фасо / Фото российских СМИ

Реверс звезды является металлической поверхностью. В центральной части ордена размещен герб Буркина-Фасо. Выше выгравировано название страны и ее девиз - "Единство, Прогресс, Справедливость". Орден носится на красно-зеленой ленте.

Награда была основана властями Буркина-Фасо в 1993 году. Ее могут получить военные или гражданские лица за особые заслуги перед страной. Правда, за какие заслуги Лавров получил эту награду, также доподлинно неизвестно.

Пропагандисты также рассказали, что орденоносец Лавров прибыл в Уагадугу, столицу Буркина-Фасо, вечером 4 июня. Это его первый в истории визит в страну.

Как отреагировали на вручение награды в соцсетях

В социальных сетях после появления новости о вручении Лаврову ордена Жеребца начались массовые обсуждения этого события. Пользователи сети назвали это "троллингом века", а также говорили, что "оказывается, партнеры России умеют хорошо шутить".

Как реагировали на вручение Лаврову награды в сети / Скриншоты 24 Канала

Кроме того, некоторые пользователи спрашивали, "возможно ли в какой-то стране найти орден Стакана, чтобы вручить его Дмитрию Медведеву". А также писали, что Лавров "не жеребец, а уже старый конь". В общем реакция на это событие в сети была очень ироничной, особенно у россиян.