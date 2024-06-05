Про це повідомляють російські ЗМІ. Вочевидь "партнери" країни-агресорки перейнятися жартами про "коня Лаврова", передає 24 Канал.

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Лаврову вручили орден Жеребця

Російські пропагандисти розповіли, що президент перехідного періоду Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре вручив голові російського МЗС Сергію Лаврову найвищу державну нагороду республіки. Цією нагородою є орден Жеребця, який до 2017 року називався Національним орденом Буркіна-Фасо.

Як розповіли росЗМІ, ця нагорода має п'ять ступенів: кавалера, офіцера, командора, великого офіцера та Кавалера Великого Хреста. Орден є зіркою із зеленою облямівкою, в центрі на аверсі розміщено червоне коло.

Наразі достеменно невідомо, який ступень ордена Жеребця отримав Лавров, але, ймовірно, став кавалером, оскільки це найнижча планка нагороди.

Російські журналісти також зазначили, що усередині кола вигравіювано напис "Орден Жеребця", вище розміщено малюнок голови коня, що пасуватиме образу Сєргєя Лаврова. У центрі кожного із променів зірки зображені квіти бавовни. Зірка обрамлена круговим орнаментом, зробленим на кшталт колосів проса.



Лаврову вручили орден Жеребця у Буркіна-Фасо / Фото російських ЗМІ

Реверс зірки є металевою поверхнею. У центральній частині ордена розміщено герб Буркіна-Фасо. Вище вигравіювано назву країни та її девіз — "Єдність, Прогрес, Справедливість". Орден носиться на червоно-зеленій стрічці.

Нагорода була заснована владою Буркіна-Фасо у 1993 році. Її можуть отримати військові чи цивільні особи за особливі заслуги перед країною. Щоправда, за які заслуги Лавров отримав цю нагороду, також достеменно невідомо.

Пропагандисти також розповіли, що орденоносець Лавров прибув до Уагадуги, столиці Буркіна-Фасо, увечері 4 червня. Це його перший в історії візит до країни.

Як відреагували на вручення нагороди у соцмережах

У соціальних мережах після появи новини про вручення Лаврову ордена Жеребця почалися масові обговорення цієї події. Користувачі мережі назвали це "тролінгом століття", а також казали, що "виявляється, партнери Росії вміють гарно жартувати".

Як реагували на вручення Лаврову нагороди у мережі / Скриншоти 24 Каналу

Крім того, деякі користувачі питали, "чи можливо в якійсь країні знайти орден Стакана, щоб вручити його Дмітрію Мєдвєдєву". А також писали, що Лавров "не жеребець, а вже старий кінь". Загалом реакція на цю подію в мережі була дуже іронічною, особливо в росіян.