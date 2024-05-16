Назвал "ишаком": Лавров оконфузился в прямом эфире, сравнив Путина с животным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оконфузился в прямом эфире пропагандистского телеканала. Отвечая на вопрос журналистов о поездке Путина в Китай, глава вражеского МИДа сравнил российского президента с "ишаком".

Об этом сообщают российские СМИ. В то же время российскую делегацию, которая прибыла вместе с Путиным в Китай, Лавров почему-то назвал "вежливыми людьми", передает 24 Канал.

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Лавров в прямом эфире сравнил Путина с "ишаком"

Журналист пропагандистского телеканала "Россия 1" задал вопрос прихвостню Путина Сергею Лаврову о предстоящих дискуссиях между лидерами России и Китая в неформальной обстановке. Лавров ответил, что он не знает конкретные темы, которые президент Путин и президент Си будут обсуждать во время личной встречи.

Знаете, как говорят на Востоке, гость – "ишак" хозяина. Все программы, конечно, зависят от тех любезных предложений, которые китайский президент, его команда сделали нашему президенту,

– сказал Лавров.

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По словам российского министра, все детали переговоров между Си и Путиным были согласованы по линии протокола, поэтому все "зависит от хозяев". Кроме того, Лавров сказал, что российская делегация – это "вежливые люди, тем более в гостях".

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