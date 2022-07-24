Будет гибнуть больше людей: лавров дерзко пригрозил Украине эскалацией войны

24 июля 2022 , 17:41
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В россии цинично перекладывают вину за войну в Украине на Киев и страны Запада. Глава российского мид сергей лавров намекнул, что Украина должна согласиться на условия россии, угрожая эскалацией войны.

лавров в истерике, что Украина хочет победить россию

Соответствующее заявление сергей лавров сделал в Египте во время пресс-конференции с египетским коллегой, информирует 24 канал. Он сказал, что в кремле якобы "нет никаких предубеждений, чтобы возобновить переговоры по ряду других вопросов".

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В то же время, российский министр цинично сказал, что "все зависит не от нас". Он заявил, что украинская власть постоянно заявляет, что никаких переговоров не будет, пока россию не победят на поле боя.

лавров в истерике пожаловался, что Киеву помогают "западные кураторы" в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и других странах ЕС и НАТО и добавил, что "выбор за ними". Он заявил, что страны Запада якобы заставляют Украину воевать.

Чем дольше они требуют от Украины воевать до победного конца, причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит, однако, больше людей будет гибнуть и дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идет на пользу украинскому народу и государству,
– цинично резюмировал лавров.

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Автор: Михайло Гема