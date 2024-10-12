Такое мнение 24 Каналу высказал оппозиционный российский политик Геннадий Гудков, заметив, что Россия хочет "перевести дыхание" для подготовки военных, а дальше – занять самую выгодную для себя позицию, чтобы потом выглядеть в войне победителем. Владимир Путин воюет не за украинские территории, а как раз таки за поднятие своего рейтинга.

Смотрите также "Путин думает об этом каждый день": из-за чего параноит диктатор

"Слова Лаврова – это начало торгов"

Российский оппозиционный политик объяснил, что слова Лаврова являются простым прагматическим расчетом. Кремль думает, что он торгуется на базаре, когда говорят, что "помидоры стоят 100 рублей, а Россия говорит, что возьмет за 40 рублей".

"Мы ставим требования, а если вы хотите, чтобы они были реальные, давайте торговаться". Задача Лаврова и Путина – начать торги,

– объяснил Гудков.

Российский оппозиционный политик рассказал, что такие торги для Кремля станут моментом для "перехвата дыхания", лучшей подготовки к войне, вероятно, проведения частичной мобилизации и действий для устранения напряжения в стране.

Кроме того, торги – фиксация победы в войне Путина, ведь тогда получится так, что США и НАТО не смогли дать российскому диктатору достойный отпор.

Кремль начал войну не для захвата территорий, а для поднятия рейтинга и чтобы Путин получил право бесконечно править страной. Поэтому территории нужны только в качестве символа победы, чтобы Путин не выглядел слабаком,

– отметил Гудков.

Кремль мечтает начать торги с Западом, когда США и Европа, якобы, будут просить его остановиться, а он скажет "а что вы тогда предлагаете?". Между тем Украину Путин игнорирует и не считает соперником.

Россияне ждут торгов и повышают ставки, чтобы потом отойти к той границе, на которой они будут чувствовать себя победителями. Вот и все, это очень предсказуемо,

– отметил российский оппозиционный политик.

Кстати, советник председателя ОП Михаил Подоляк раскритиковал интервью Сергея Лаврова в Newsweek за трансляцию российских нарративов, которые являются неприемлемыми для Украины. Он подчеркнул, что публикация таких интервью недопустима.