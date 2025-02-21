Сбежал за границу из-за "служебной командировки": экс-главе "Оператора ГТС" сообщили о подозрении

Бывшему генеральному директору "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергею Макогону сообщили о подозрении. Сейчас он находится за границей.

Отметим, что Макогон возглавлял "Оператора ГТС" с момента его создания в 2019 году до сентября 2022 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что известно о деле экс-главы "Оператора ГТС"

В пресс-службе полиции Киева говорят, что, по данным следствия, в 2021 году компания-монополист, которая транспортирует природный газ потребителям Украины и странам ЕС, под руководством чиновника получила 20 миллиардов гривен чистой прибыли. 90% из этой суммы компания должна была уплатить в госбюджет в виде дивидендов.

Однако, правоохранители выяснили, что экс-глава "Оператора ГТС" решил не распределять доходы и не направлять средства в бюджет. В результате государству нанесли материальный ущерб на сумму более 18 миллиардов гривен.

В сентябре 2022 года наблюдательный совет "Оператора ГТС" уволил нарушителя из-за неудовлетворительной работы стратегического предприятия. В полиции добавляют, что он внес недостоверные данные в приказ о своей якобы служебной командировке в Вену и выехал из Украины.

Фигуранту заочно объявили подозрение за ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам и за составление, выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.