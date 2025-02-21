Зазначимо, що Макогон очолював "Оператора ГТС" з моменту його створення у 2019 році до вересня 2022 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Що відомо про справу ексголови "Оператора ГТС"

У пресслужбі поліції Києва кажуть, що, за даними слідства, у 2021 році компанія-монополіст, яка транспортує природний газ споживачам України та країнам ЄС, під керівництвом посадовця отримала 20 мільярдів гривень чистого прибутку. 90% з цієї суми компанія мала сплатити до держбюджету у вигляді дивідендів.

Однак, правоохоронці з'ясували, що ексголова "Оператора ГТС" вирішив не розподіляти доходи та не спрямовувати кошти у бюджет. Внаслідок цього державі завдали матеріальних збитків на суму понад 18 мільярдів гривень.

У вересні 2022 року наглядова рада "Оператора ГТС" звільнила порушника через незадовільну роботу стратегічного підприємства. У поліції додають, що він вніс недостовірні дані до наказу про своє нібито службове відрядження до Відня та виїхав з України.

Фігуранту заочно оголосили підозру за неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.