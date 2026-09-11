Навсегда в строю: на фронте погиб наводчик 110-й ОМБр Сергей Мельник из Кировоградской области

10 сентября в Новоархангельской общине Кировоградской области проводили в последний путь военнослужащего Сергея Мельника. Военный считался пропавшим без вести с 30 мая 2024 года, после чего была официально подтверждена его гибель в боях под поселком Очеретино.

Об этом сообщает Новоархангельская поселковая Рада.

Что известно о погибшем защитнике?

Сергей Мельник служил на должности наводчика-оператора механизированной роты 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Защитник родился 5 ноября 1970 года в Кировоградской области и учился в Небелевской школе. В 1980-х годах его семья переехала в село Охматов Жашковского района Черкасской области, а в 1985 году он получил специальность водителя в филиале Гайворонского училища № 35.

В 1988–1991 годах он проходил срочную службу в Севастополе в звании матроса. Впоследствии он вернулся к гражданской жизни и работал в колхозе.

В апреле 1993 года Сергей женился, а в январе 1995 года у супругов родился сын. В 1997 году мужчина вернулся на постоянное место жительства в село Охматов в Черкасской области.

Воина похоронили на кладбище в поселке Новоархангельск.

Кто погиб в боях за Украину?

8 сентября в Хмельницком простились с двумя погибшими защитниками – 36-летним Дмитрием Кирилюком и 46-летним Дмитрием Крохмалем. Кирилюк погиб 26 августа на Покровском направлении, а Крохмаль – 13 марта на Купянском. У обоих воинов остались родные.

Также 8 сентября Ивано-Франковская община простилась со старшим солдатом Иваном Василюком, который погиб в боях за Украину. Защитнику было 24 года, он погиб 3 июня 2026 года.

6 сентября Броварская община проводила в последний путь младшего сержанта Андрея Бутенко. Воин погиб 29 августа 2026 года вблизи Графского в Сумской области, исполняя обязанности командира пушки. Прощание с защитником состоялось в его родном Требухове, где земляки почтили память павшего воина и проводили его в последний путь.