У мэра Тернополя отреагировали на обвинения НАПК о больших премиях во время войны

Недавно НАПК составило административный протокол относительно Тернопольского мэра Сергея Надала из-за того, что он премировал себя во время войны. Однако в мэрии уже заявили, что эта информация недостоверна.

В городском совете Тернополя считают, что в военное время чиновники НАПК продолжают оказывать давление на местное самоуправление и клеветают. Поэтому информацию об административном протоколе назвали заказной.

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Реакция мэрии Тернополя на "большие премии"

В горсовете заявили, что в 2022 году мэр Сергей Надал не получал и не обращался с заявлениями о предоставлении материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и пособий на оздоровление, поскольку решил отказаться от этих выплат в связи с войной в Украине.

Поэтому мэрия назвала информацию, содержащуюся на сайте НАПК относительно таких выплат, недостоверной. Там отметили, что это происходит не в первый раз и уже неоднократно – в суде были отменены подобные протоколы.

Очень досадно, что в военное время чиновники НАПК продолжают оказывать давление на местное самоуправление и клеветают. Сама формулировка заголовка информационного материала свидетельствует о его заказности. Кому это выгодно? Может быть, чтобы отвлечь внимание от дел, возбужденных против самих антикоррупционных чиновников на Печерских холмах?

– заявили в горсовете Тернополя.

К тому же мэрия доложила, что Надал и работники горсовета в течение 2022 года перечислили на нужды ВСУ средства в сумме 444 484, 04 гривен. Кроме этого, было приобретено:

авто на сумму 950 000, 00 гривен,

дроны на сумму 1 110 000, 00 гривен,

Starlink на сумму 1 549 000, 00 гривен.

"Информация, изложенная в статье, некорректна с точки зрения Конституции Украины, поскольку нарушает один из основных принципов – принцип презумпции невиновности. Публикация статей такого содержания во время действия правового режима военного положения направлена на подрыв авторитета органов государственной власти и местного самоуправления и имеет деструктивный характер", – добавили в мэрии.

Что этому предшествовало