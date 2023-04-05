У мэра Тернополя отреагировали на обвинения НАПК о больших премиях во время войны
Источник:Тернопольский городской совет
Недавно НАПК составило административный протокол относительно Тернопольского мэра Сергея Надала из-за того, что он премировал себя во время войны. Однако в мэрии уже заявили, что эта информация недостоверна.
В городском совете Тернополя считают, что в военное время чиновники НАПК продолжают оказывать давление на местное самоуправление и клеветают. Поэтому информацию об административном протоколе назвали заказной.
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Реакция мэрии Тернополя на "большие премии"
В горсовете заявили, что в 2022 году мэр Сергей Надал не получал и не обращался с заявлениями о предоставлении материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и пособий на оздоровление, поскольку решил отказаться от этих выплат в связи с войной в Украине.
Поэтому мэрия назвала информацию, содержащуюся на сайте НАПК относительно таких выплат, недостоверной. Там отметили, что это происходит не в первый раз и уже неоднократно – в суде были отменены подобные протоколы.
Очень досадно, что в военное время чиновники НАПК продолжают оказывать давление на местное самоуправление и клеветают. Сама формулировка заголовка информационного материала свидетельствует о его заказности. Кому это выгодно? Может быть, чтобы отвлечь внимание от дел, возбужденных против самих антикоррупционных чиновников на Печерских холмах?
– заявили в горсовете Тернополя.
К тому же мэрия доложила, что Надал и работники горсовета в течение 2022 года перечислили на нужды ВСУ средства в сумме 444 484, 04 гривен. Кроме этого, было приобретено:
- авто на сумму 950 000, 00 гривен,
- дроны на сумму 1 110 000, 00 гривен,
- Starlink на сумму 1 549 000, 00 гривен.
"Информация, изложенная в статье, некорректна с точки зрения Конституции Украины, поскольку нарушает один из основных принципов – принцип презумпции невиновности. Публикация статей такого содержания во время действия правового режима военного положения направлена на подрыв авторитета органов государственной власти и местного самоуправления и имеет деструктивный характер", – добавили в мэрии.
Что этому предшествовало
- Накануне НАПК составил административный протокол в отношении Тернопольского мэра Сергея Надала. Его обвиняют в том, что он премировал себя во время войны.
- В ведомстве сообщали, что с 2021 и в течение 2022 мэр премировал себя в максимальном размере и оказывал себе помощь на оздоровление, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов также в максимальных предельно допустимых объемах.
- За совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов – Надалу грозит штраф от 3 400 до 6 800 гривен.