У міській раді Тернополя вважають, що у воєнний час чиновники НАЗК продовжують чинити тиск на місцеве самоврядування і зводять наклеп. І тому інформацію про адміністративний протокол назвали замовною.

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Реакція мерії Тернополя на "великі премії" Надала

У міськраді заявили, що у 2022 році мер Сергій Надал не отримував і не звертався із заявами про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення, оскільки вирішив відмовитися від цих виплат у зв’язку з війною в Україні.

Тому мерія назвала інформацію, яка міститься на сайті НАЗК щодо таких виплат, недостовірною. Там зазначили, що це відбувається не вперше і вже неодноразово – в суді було скасовано подібні протоколи.

Дуже прикро, що у воєнний час чиновники НАЗК продовжують чинити тиск на місцеве самоврядування і зводять наклеп. Саме формулювання заголовка інформаційного матеріалу свідчить про його замовність. Кому це вигідно? Можливо, щоб відвернути увагу від справ, порушених проти самих антикорупційних чиновників на Печерських пагорбах?

– заявили у міськраді Тернополя.

До того ж мерія доповіла, що Надал та працівники міськради протягом 2022 року перерахували на потреби ЗСУ кошти в сумі 444 484, 04 гривень. Окрім цього, було придбано:

авто на суму 950 000, 00 гривень,

дрони на суму 1 110 000, 00 гривень,

Starlink на суму 1 549 000, 00 гривень.

"Інформація, викладена у статті, є некоректною з точки зору Конституції України, оскільки порушує один з основних принципів – принцип презумпції невинуватості. Публікація статей такого змісту під час дії правового режиму воєнного стану спрямована на підрив авторитету органів державної влади та місцевого самоврядування та має деструктивний характер", – додали у мерії.

Що цьому передувало