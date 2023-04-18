Ежемесячные премии для Надала: суд поставил "точки над и" по делу мэра Тернополя

В Тернопольском горрайонном суде сегодня, 18 апреля, завершили рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении городского головы Сергея Надала. Чиновник выписывал себе премии, вдвое превышавшие его должностной оклад.

Местное издание сообщает, что сторона обвинения требовала признать мэра виновным в нарушении Закона Украины "О предотвращении коррупции". Однако суд не зафиксировал нарушения в действиях Надала.

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Суд не зафиксировал нарушений

Прокурор Татьяна Дедюх требовала привлечь мэра Тернополя к ответственности за административное нарушение. В частности, она отмечала, что Надал не сообщил о конфликте интересов и самостоятельно выписывал себе премии на "оздоровление", а также для "решения социально-бытовых вопросов".

Согласно официальной процедуре, мэр Тернополя должен обратиться в НАПК, чтобы выяснить, как избежать конфликта интересов. Однако соответствующие обращения не фиксировали. Сторона обвинения потребовала признать Виновным и назначить ему штраф в размере 6 800 гривен.

Однако суд решил по-другому. Судья Ирина Марциковская постановила, что решение о создании комиссии по выдаче премии городскому голове не является незаконным. Кроме того, доводы о том, что созданная комиссия, связанная с мэром, отвергли.

Суд заявил, что премии, которые выписывал себе Надал, определены в рамках бюджета. Более того, то, что он подписывал документы о премиях от комиссии, является его "долгом" как мэра.

Удал не имел реального конфликта интересов, поскольку действовал в рамках действующего законодательства Украины,

– заявила судья.

Как итог, Марциковская заявила, что в действиях и поступках Надала нет состава правонарушения, а потому суд закроет дело.

Мэр Тернополя выписывал сам себе премии: что известно