Місцеве видання повідомляє, що сторона звинувачення вимагала визнати мера винним у порушенні Закону України "Про запобігання корупції". Проте суд не зафіксував порушення у діях Надала.

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Суд не зафіксував порушень

Прокурорка Тетяна Дедюх вимагала притягнути мера Тернополя до відповідальності за адміністративне порушення. Зокрема, вона наголошувала, що Надал не повідомив про конфлікт інтересів і самостійно виписував собі премії на "оздоровлення", а також для "вирішення соціально-побутових питань".

Згідно з офіційною процедурою, мер Тернополя мав би звернутися до НАЗК, аби з'ясувати, як уникнути конфлікту інтересів. Однак відповідних звернень не фіксували. Сторона звинувачення вимагала визнати Надала винним та призначити йому штраф у розмірі 6 800 гривень.

Проте суд вирішив інакше. Суддя Ірина Марциковська постановила, що рішення про створення комісії щодо видачі премії міському голові не є незаконним. Окрім того, доводи про те, що створена комісія пов'язана з мером, відкинули.

Суд заявив, що премії, які виписував собі Надал визначені у межах бюджету. Ба більше, те, що він підписував документи про премії від комісії, є його "обов'язком" як мера.

Надал не мав реального конфлікту інтересів, оскільки діяв у межах чинного законодавства України,

– заявила суддя.

Як підсумок, Марциковська заявила, що у діях і вчинках Надала немає складу правопорушення, а тому суд закриє справу.

Мер Тернополя виписував сам собі премії: що відомо