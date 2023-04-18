Місцеве видання повідомляє, що сторона звинувачення вимагала визнати мера винним у порушенні Закону України "Про запобігання корупції". Проте суд не зафіксував порушення у діях Надала.
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Суд не зафіксував порушень
Прокурорка Тетяна Дедюх вимагала притягнути мера Тернополя до відповідальності за адміністративне порушення. Зокрема, вона наголошувала, що Надал не повідомив про конфлікт інтересів і самостійно виписував собі премії на "оздоровлення", а також для "вирішення соціально-побутових питань".
Згідно з офіційною процедурою, мер Тернополя мав би звернутися до НАЗК, аби з'ясувати, як уникнути конфлікту інтересів. Однак відповідних звернень не фіксували. Сторона звинувачення вимагала визнати Надала винним та призначити йому штраф у розмірі 6 800 гривень.
Проте суд вирішив інакше. Суддя Ірина Марциковська постановила, що рішення про створення комісії щодо видачі премії міському голові не є незаконним. Окрім того, доводи про те, що створена комісія пов'язана з мером, відкинули.
Суд заявив, що премії, які виписував собі Надал визначені у межах бюджету. Ба більше, те, що він підписував документи про премії від комісії, є його "обов'язком" як мера.
Надал не мав реального конфлікту інтересів, оскільки діяв у межах чинного законодавства України,
– заявила суддя.
Як підсумок, Марциковська заявила, що у діях і вчинках Надала немає складу правопорушення, а тому суд закриє справу.
Мер Тернополя виписував сам собі премії: що відомо
- У НАЗК 4 квітня заявили, що мер Тернополя Сергій Надал виписував собі премії, розмір яких міг досягати 250% від посадового окладу. Комісія склала адмінпротокол на чиновника.
- Згодом у мерії заявили, що інформація є неправдивою. Ба більше, у Надала вважають, що у воєнний час чиновники НАЗК продовжують чинити тиск на місцеве самоврядування і зводять наклеп. Адміністративний протокол, який склала НАЗК, назвали “замовним”.
- Після цього у НАЗК пояснили, що Надал міг і не знати про конфлікт інтересів, оскільки у воєнний час місцева влада акцентує увагу на інших питаннях. Проте інцидент вимагає розслідування, аби виключити приватний інтерес мера Тернополя.