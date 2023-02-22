Генерал Наев рассказал, фиксировали ли на территории Волыни вражеские ДРГ

В медиапространстве до сих пор не утихают споры по поводу наступления Беларуси. На фоне этого украинские защитники отчаянно укрепляют границу Волыни.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о ситуации на украинско-белорусской границе. В частности, пыталась ли вражеская ДРГ прорвать оборону Волыни.

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Были ли ДРГ на Волыни

На Волыни ДРГ ни разу не было. С территории Беларуси диверсионно-разведывательных групп не отмечалось,

– заявил Наев.

Напомним, что глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко недавно сообщал, что ситуацию на границе контролируют наши защитники. Кроме того, пограничники круглосуточно мониторят обстановку и докладывают ситуацию. Так что жителям приграничных районов бояться нечего.

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