"Освободители" будут тонуть на отдыхе или падать с балконов, – Притула обратился к россиянам

Шоумен и волонтер Сергей Притула записал обращение к россиянам. Он не призывал их остановить войну или выходить на протесты.

Видео Притула опубликовал 26 июля, передает 24 канал. Он отметил, что с начала полномасштабной войны во второй раз обращается к россиянам.

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Первое обращение он записал к российским звездам с просьбой действовать. Он отметил, что 17 лет работал на телевидении и знает много селебритис оккупантов.

"Это был шаг отчаяния, но он, как оказалось, был наивным, потому что подумал, что сотни российских звезд, имеющих многомиллионную аудиторию, могут повлиять на общество. Как минимум потому, что они приезжали в Украину даже после 2014 года и зарабатывали деньги". Они не видели здесь никаких "нациков", – сказал Притула.

Жители страны "наоборот"

Волонтер в один момент понял – не стоит ждать осознанной реакции ни от российских звезд, потому что они, как и все жители россии, являются жителями страны "наоборот". Там глава РПЦ Кирилл вместо того, чтобы призывать к миру, благословляет войну. Как иронизирует Притула, это очень благочестивое дело убивать христиан в соседней стране.

"Хотя он благословляет не войну, а спецоперацию. В моем понимании тоже что-то не сходится. Спецоперация – это когда на вертолетах влетаешь в чужую страну, убиваешь Усама бен Ладена и возвращаешься. Когда сотни тысяч солдат, техники, авиации и флота, то какая к черту спецоперация? Это война!", – сказал Притула.

Обратите внимание Притула рассказал, когда "народные байрактары" начнут работать в Украине.

Оккупанты нигде не смогут скрыться

Волонтер заявил, что знает, как будет развиваться будущее россиян после победы Украины в войне. Уже идентифицируют сотни оккупантов.

В какой-то момент вас удивит, что очень часто "освободители" будут случайно тонуть во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе или будут падать случайно с балконов отелей в Анталии, а это будут не случайности,

– сказал Притула.

По его словам, россию ждут репарации. Страна превратится в изгоя, потому что российский паспорт везде будет считаться токсичным.

"Самое конечное, что вы сделали в своей жизни – вы уничтожили города, где были люди русскоязычные и пророссийски настроенные. Такое было в Мариуполе, Попасной или Северодонецке", – отметил Притула и подчеркнул, что Украина никогда не простит всех преступлений.

Полное обращение Сергея Притулы: смотрите видео

Россияне ближе

Волонтер считает, что россияне не способны ни на что, а его речь не является проявлением ненависти.

"Хочу разочаровать. Ненависть – это слишком много для вас. Это даже благородно, к вам больше подходит слово презрение", – сказал Притула.

Он считает, что в Махачкале, Улан-Уде и Якутске, когда с войны вернуться тысячи бойцов, возникнет вопрос: "А зачем нам убивать украинцев если россияне ближе? Это они отправили нас на фронт как пушечное мясо". Притула подчеркнул, что именно так поступали с покоренными народами.

"Россияне, Оруелл вам аплодирует!", – обратился Притула к убийцам.

Обратите внимание – что происходит в оккупированной Херсонской области: смотрите видео