Где возможно людей должна заменить техника, – Притула о сборе на роботизированные системы

Фонд Сергея Притулы вместе с сетью АЗК "WOG" и ПриватБанком открыли сбор на автоматизированные турели "Сабля" и беспилотные платформы "Рысь". Они помогут ВСУ защищать свои позиции и обезопасят эвакуацию людей.

Волонтер, основатель Благотворительного Фонда Сергея Притула рассказал 24 Каналу, что важно заменять украинских военных на технику для сохранения жизней. Также для ВСУ важны РЭБ и дроны.

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Как можно донатить на сбор

Притула рассказал, что на этот сбор можно донатить непосредственно на Фонд. Также можно сочетать полезное с приятным, ведь если заправляться премиум топливом Mustang на заправках "WOG", то с каждого литра 1 гривна капает на сбор, а если рассчитываться карточкой ПриватБанка, то плюс еще одна гривна.

Мы поставили бюджет 50 миллионов гривен, это будет долговременный сбор, который растянется на все лето,

– отметил волонтер.

Что входит в сбор

Сбор происходит на автоматизированные турели и платформы, которые будут служить защитой для позиций украинских военных и эвакуации людей.

Всюду, где можно заменить живую силу, где можно защитить человеческую жизнь, заменить его на работу роботов, беспилотные девайсы, агрегаты – это должно быть осуществлено. У нас это происходит и в небе, и на море, и на суше и на суше,

– подчеркнул Притула.

Важность дронов и РЭБ

Он отметил, что в турелях есть большая необходимость в войсках, однако, если брать топ запросов от подразделений, то это дроны различных типов и защита от них в виде средств радиоэлектронной борьбы.

Здесь тот случай, когда, к сожалению, не совсем справляется еще в Украине индустрия с производством РЭБов в достаточном количестве и качестве,

– отметил волонтер.

Работники фонда, военные координаторы, уже почти год находятся на полигонах, где тестируют РЭБы различных типов и производителей. Даже, если фонд имеет соответствующий бюджет, то есть проблемы с закупкой, ведь низкий темп производства продукции и большая очередь в Украине.

Поэтому хотелось бы, чтобы больше производителей появилось по этой номенклатуре,

– добавил Притула.