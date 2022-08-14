"Куда все идет": Притула снял видео об авто для фронта, купленных с продаж картины Примаченко

Сергей Притула рассказал об автомобилях, закупленных для Вооруженных Сил Украины. Волонтер напомнил, что эти машины куплены с продажи картины Марии Примаченко.

Соответствующую информацию Притула рассказал в видео 14 августа. Картину Марии Примаченко продали с аукциона за 500 тысяч долларов: деньги пойдут на нужды ВСУ.

Читайте также Почему волонтеры покупают военные товары и амуницию за рубежом, а не в Украине

Притула рассказал об автомобиле для ВСУ

Сергей Притула рассказал о том, куда пойдут автомобили, которые закупили за средства, вырученные от продажи картины Марии Примаченко.

46 десантно-штурмовая бригада ВСУ,

– ответили военные на вопросы Притулы.

Кроме того, военные рассказали, что машины пойдут в:

4 бригаду оперативного назначения Национальной гвардии Украины;

3 отдельный полк специального назначения;

204 батальон терробороны ВСУ;

90 батальон 81 отдельной аэромобильной бригады;

81 бригаду;

93 отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр";

27 бригаду;

8 отдельный полк специального назначения;

подразделение КОРД Нацполиции;

120 отдельная бригада территориальной обороны;

21 отдельный батальон специального назначения;

медицинский батальон "Госпитальеры";

65 военный мобильный госпиталь.

Притула рассказал, куда пойдут закупленные автомобили: смотрите видео

Коротко о продаже картины Марии Примаченко

Благотворительный фонд Сергея Притулы провел аукцион для помощи Вооруженным Силам Украины.

На аукционе за 500 тысяч долларов продали картину украинской художницы Марии Примаченко "Цветы выросли возле четвертого энергоблока".

За деньги купили автомобили, которые будут служить нашим военным и медикам на войне.

Смотрите также – интервью с Притулой о Байрактарах, войне и сотрудничестве с властью: видео