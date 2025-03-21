Человек, который спасал жизни: умер врач-гинеколог и воин из Покровска Сергей Проскуров

В четверг, 20 марта, ушел из жизни известный в Покровске врач, который помогал появиться на свет тысячам детей. Сергей Проскуров работал врачом-гинекологом и был заведующим женской консультации города, а затем присоединился к рядам ВСУ.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Покровскую МВА. Долгое время Сергей Проскуров боролся с тяжелой болезнью.

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Умер врач, который стал на защиту Украины

Дочь Сергея Владимировича Проскурова написала, что болезнь ее отца оказалась сильнее, и семья его потеряла. Врач болел раком легких.

Мое вдохновение, моя поддержка, мое все! Эту скорбь невозможно выразить словами... Болезнь оказалась сильнее нас. Искренне благодарю всех, кто был рядом в борьбе. "Все будет хорошо!" – твои главные слова,

– написала дочь врача Сергея Проскурова.

Известно, что в профессиональных руках Сергея Владимировича на свет появились тысячи малышей. Он также спас жизни множества пациенток.

Врач не остался в стороне, когда началось полномасштабное вторжение России и с первых его дней на защиту Украины в составе 110 бригады ТрО Запорожье. На передовой Сергей Проскуров оказал необходимую медицинскую помощь десяткам воинов.

За свой героизм Сергея Владимирович награжден медалью "За воинскую службу Украине" и почетным знаком "За сохраненную жизнь".

К сожалению, сердце выдающегося врача и мужественного воина Сергея Проскурова остановилось. Его подвиг и преданность станут примером для нас всех, а его имя и добрые дела останутся в сердцах тех, кто его знал и любил. Похоронят Сергея Владимировича в Днепре.

Редакция Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича Проскурова. Вечная ему память!

Напомним, 26 февраля в собственном доме из-за российской атаки по Киевской области умер известный врач-хирург Павел Иванчев.