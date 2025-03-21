Про це пише 24 Канал з посиланням на Покровську МВА. Тривалий час Сергій Проскуров боровся з важкою хворобою.

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Помер лікар, який став на захист України

Донька Сергія Володимировича Проскурова написала, що хвороба її батька виявилася сильнішою, і родина його втратила. Лікар хворів на рак легенів.

Моє натхнення, моя підтримка, моє все! Цю скорботу неможливо висловити словами… Хвороба виявилася сильнішою за нас. Щиро дякую всім, хто був поруч у боротьбі. "Все буде добре!" – твої головні слова,

– написала донька лікаря Сергія Проскурова.

Відомо, що в професійних руках Сергія Володимировича на світ з'явилися тисячі малюків. Він також врятував життя безлічі пацієнток.

Лікар не залишився осторонь, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії та з перших його днів на захист України в складі 110 бригади ТрО Запоріжжя. На передовій Сергій Проскуров надав необхідну медичну допомогу десяткам воїнів.

За свій героїзм Сергія Володимирович нагороджений медаллю "За військову службу Україні" та почесним знаком "За збережене життя".

На жаль, серце видатного лікаря та мужнього воїна Сергія Проскурова зупинилося. Його подвиг та відданість стануть прикладом для нас усіх, а його ім’я та добрі справи залишаться в серцях тих, хто його знав і любив. Поховають Сергія Володимировича в Дніпрі.

Редакція Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Володимировича Проскурова. Вічна йому пам'ять!

Нагадаємо, 26 лютого у власному домі через російську атаку по Київщині помер відомий лікар-хірург Павло Іванчов.