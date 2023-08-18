Перечислить 2 миллиона на дроны для ВСУ: ВАКС вынес приговор по делу депутата-взяточника
Источник:ВАКС
Высший антикоррупций суд признал виновным депутата Ровенского облсовета в получении взятки за оформление инвалидности пострадавшей в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Вероятно, речь идет о Сергее Шевчуке.
ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и депутатом Ровенского областного совета 17 августа. Среди прочего его обязали перечислить 2 миллиона гривен на ВСУ.
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Что именно присудили депутату Ровенского облсовета
В ВАКС уточнили, что депутат также занимает должность главного врача КП "Ровенский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения".
Суд признал его виновным в извлечении неправомерной выгоды. Депутата оштрафовали на 68 тысяч гривен и на 1 год лишили права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в учреждениях здравоохранения.
Кроме того, согласно условиям соглашения, лицо обязуется перечислить 2 миллиона гривен на нужды Вооруженных Сил Украины, а именно на проект "Армия дронов" в Фонд United 24,
– подчеркнули в ВАКС.
В то же время добавили, что приговор еще может быть обжалован в апелляционном порядке.Обратите внимание! По данным YouControl, сайта медучреждения и облсовета, главным врачом Ровенского областного диспансера является Сергей Шевчук.
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