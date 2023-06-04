Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что не знает, верить ли этому.
Интересно Казни нельзя помиловать: почему Путин не накормит Пригожина "новичком"
"Это может быть правдой, ведь кого-то нужно "принести в жертву" на алтарь поражения будущего и нынешнего. Вполне возможно, что Шойгу может этой "жертвой" стать", – заявил Гудков.
Как могут Сергея Шойгу "принести в жертву": смотрите видео
Роль Пригожина
И здесь может сыграть очень важную роль глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
"Такой цепной собаки, которая первой бросилась, возглавила стаю, которая бросилась на зверя", – предполагает российский оппозиционный политик.
Вполне возможно, что главарь вагнеровцев исполняет роль "детонатора", призванного для того, чтобы это сделать и начать процесс в отношении генералов. Ведь либо генералы должны Владимира Путина отстранить от власти, либо Путин будет публично давать им порки.
Не знаю, насколько это правда, но слухи очень упорны о том, что звезда Шойгу уже закатилась и больше уже никогда не выкатится никуда. И что его готовят к публичному надругательству,
– подчеркнул Геннадий Гудков.
Скандальный Евгений Пригожин
- Главарь вагнеровцев обвинил министерство обороны России. Мол, они заминировали территорию для ухода его бойцов из Бахмута. Пригожин убеждает, что его наемники перед уходом "обнаружили десятки взрывных устройств". В частности, сотни "противотанковых мин" и "тонны пластида".
- Конфликт между Кремлем и главой ЧВК "Вагнера" все углубляется. В Институте изучения войны предполагают, что российские власти даже могли специально задерживать определенные военные операции наемников на Бахмутском направлении. Все потому, что они были невыгодны российскому диктатору. Аналитики убеждены, что Евгений Пригожин снова пытается подрывать авторитет Владимира Путина.
- "Повар Путина" призвал к всеобщей мобилизации в стране-агрессоре. Он убежден, что это может "помочь россиянам захватить Киев". Глава ЧВК "Вагнера" верит, что Россия "победит" Украину, если "сделать так, как нужно".