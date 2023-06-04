Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він зазначив, що не знає, чи вірити цьому.

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"Це може бути правдою, адже когось треба "принести в жертву" на вівтар поразки майбутньої та нинішньої. Цілком можливо, що Шойгу може цією "жертвою" стати", – заявив Гудков.

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Роль Пригожина

І тут може зіграти дуже важливу роль глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

"Такої собаки на ланцюгу, яка перша кинулася, яка очолила зграю, яка кинулася на звіра", – припускає російський опозиційний політик.

Цілком можливо, що ватажок вагнерівців виконує роль "детонатора", який покликаний для того, аби це зробити й почати процес щодо генералів. Адже або генерали мають Владіміра Путіна відсторонити від влади, або Путін буде публічно давати їм прочуханки.

Не знаю, наскільки це правда, але чутки є дуже завзяті про те, що зірка Шойгу вже закотилася та більше вже ніколи не викотиться нікуди. І що його готують до публічної наруги,

– наголосив Геннадій Гудков.

Скандальний Євген Пригожин