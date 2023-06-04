Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він зазначив, що не знає, чи вірити цьому.
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"Це може бути правдою, адже когось треба "принести в жертву" на вівтар поразки майбутньої та нинішньої. Цілком можливо, що Шойгу може цією "жертвою" стати", – заявив Гудков.
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Роль Пригожина
І тут може зіграти дуже важливу роль глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.
"Такої собаки на ланцюгу, яка перша кинулася, яка очолила зграю, яка кинулася на звіра", – припускає російський опозиційний політик.
Цілком можливо, що ватажок вагнерівців виконує роль "детонатора", який покликаний для того, аби це зробити й почати процес щодо генералів. Адже або генерали мають Владіміра Путіна відсторонити від влади, або Путін буде публічно давати їм прочуханки.
Не знаю, наскільки це правда, але чутки є дуже завзяті про те, що зірка Шойгу вже закотилася та більше вже ніколи не викотиться нікуди. І що його готують до публічної наруги,
– наголосив Геннадій Гудков.
Скандальний Євген Пригожин
- Ватажок вагнерівців звинуватив міністерство оборони Росії. Мовляв, вони замінували територію для відходу його бійців із Бахмута. Пригожин переконує, що його найманці перед відходом "виявили десятки вибухових пристроїв". Зокрема, сотні "протитанкових мін" та "тонни пластиду".
- Конфлікт між Кремлем та главою ПВК "Вагнера" все глибшає. В Інституті вивчення війни припускають, що російська влада навіть могла спеціально затримувати певні військові операції найманців на Бахмутському напрямку. Усе через те, що вони були невигідні російському диктатору. Аналітики переконані, що Євген Пригожин знову намагається підривати авторитет Владіміра Путіна.
- "Кухар Путіна" закликав до загальної мобілізації в країні-агресорці. Він переконаний, що це може "допомогти росіянам захопити Київ". Глава ПВК "Вагнера" вірить, що Росія "переможе" Україну, якщо "зробити так, як треба".