Новая угроза для Путина: CNN назвали, кого европейская разведка подозревает в подготовке переворота

Европейская разведка обнародовала данные о высокопоставленном российском чиновнике, которого в Кремле якобы связывают с риском возможного переворота. Речь идет о бывшем министре обороны России Сергее Шойгу.

Он имеет значительное влияние среди военного руководства России. Об этом говорится в материале CNN.

Смотрите также В Москву с приключениями: какая страна все же позволила Фицо пролет в Россию

Кто по словам европейских разведок может попытаться сделать переворот в Кремле?

Европейская разведка обнародовала данные, согласно которым в российских элитах якобы существуют опасения относительно возможного внутреннего переворота.

В центре внимания оказался бывший министр обороны России, а ныне секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. В отчете отмечается, что Шойгу может рассматриваться как фигура с потенциальным риском для стабильности власти из-за своего влияния в военном руководстве.

Также упоминается арест его бывшего заместителя Руслана Цаликова, которого обвиняют в коррупции, отмывании средств и взяточничестве. По оценке авторов доклада, такие дела могут ослаблять позиции Шойгу и повышать риски политического давления внутри российской элиты.

К слову. Журналист, аналитик-международник Александр Демченко рассказал 24 Каналу, что в окружении Путина возникло серьезное противостояние. Ряд проблем, которые, в частности, связаны с войной в Украине, усиливают проблемы у руководства России, ведь Кремль всячески пытается избежать экономического краха и решить проблемы с пополнением армии, однако пока безрезультатно.

Почему Шойгу имеет большое влияние в России?

Сергей Шойгу остается одной из ключевых фигур российской политической системы благодаря многолетней близости к Владимиру Путину и влиянию на силовой блок. Несмотря на отставку с должности министра обороны в 2024 году, он перешел на должность секретаря Совета безопасности России, сохранив доступ к принятию стратегических решений в сфере обороны и внешней политики.

Его влияние в значительной степени базируется на личном доверии Путина и многолетних неформальных отношениях. Шойгу входит в ближайшее окружение президента и в течение десятилетий оставался частью политического и силового руководства страны.

Кроме того, он имеет длительную карьеру во власти еще с 1990-х годов, когда возглавил МЧС и сформировал его как мощную структуру. На посту министра обороны он контролировал большие бюджеты и был привлечен к ключевым военным кампаниям РФ.

Переход в Совет безопасности не уменьшил его роли – Шойгу продолжает влиять на стратегические решения и работу военно-промышленного комплекса России, оставаясь важной частью руководящей элиты.

Могут ли в России пройти протесты, которые могут изменить руководство России?

В России ограничили интернет. Российский диктатор сделал это, ведь опасается за свою жизнь. Такое решение уже вызвало волну возмущения. Экс-спикер НАТО Джейми Ши для 24 Канала рассказал, что экономические проблемы – как следствие после блокировки интернета – могут создать очень серьезную проблему для Путина.

29 марта в нескольких городах России уже прошли протесты из-за ограничения доступа к интернету и блокировки мессенджера "Телеграмм". Перед этим власти ввела так называемые "белые списки" сайтов, которые остаются доступными без мобильной связи, преимущественно это государственные ресурсы.

В Москве на Болотной площади собрались недовольные решениями властей граждане, однако акцию быстро разогнали силовики. ОМОН начал задержания – известно о по меньшей мере 12 человек, среди них были несовершеннолетние. Один из задержанных был арестован из-за плаката с надписью "Нет войне". Подобные акции также состоялись в Екатеринбурге, Мурманске и Санкт-Петербурге.