Теперь их знают в лицо: Шойгу наградил пилотов, сбивших американский MQ-9 Reaper
22 марта 2023, 18:57Читати новину українською
Глава российского минобороны Сергей Шойгу 22 марта наградил летчиков Су-27, сбивших американский беспилотник MQ-9 над Черным морем.
Теперь этим так называемым "героям" выдали ордена мужества. Летчиков зовут Василий Вавилов и Сергей Попов.
Кстати говоря Избиение американского MQ-9 Reaper над Черным морем: что известно об инциденте и причастности России
Захватчики рассказали о своем "героизме"
Сами оккупанты рассказали о своем дежурстве на ПВО. Очевидно, что дрон не имел оружия и фактически не представлял никакой угрозы.
Однако захватчики говорят, что распознали цель и стали выполняли маневры, пытаясь заставить MQ-9 прекратить какую-либо задачу. При этом утверждают, что ни оружия не применяли, ни в контакт не вступали.
Шойгу наградил летчиков:
Избиение американского беспилотника: что известно
- 14 марта Европейское командование армии США сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper совершал операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем. Его перехватил и сбил российский самолет Су-27.
- Белый дом отреагировал на инцидент. Подчеркнули, что убыток MQ-9 Reaper был "опасным и непрофессиональным". Призывали обращать внимание на подобные инциденты, ведь они очень показательны.
- Некоторые эксперты полагают, что реакция Америки была достаточно спокойной. Однако, по мнению Олега Жданова, Штаты не оставят просто так инцидент с ущербом беспилотнику над Черным морем. Ответ может быть жестким и справедливым.