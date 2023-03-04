Шойгу снова "снялся в кино" о посещении оккупированных территорий Украины

Российский министр обороны Сергей Шойгу снова рассказывает о своей поездке на фронт. Уверяет, что якобы был на оккупированных территориях Украины.

Минобороны опубликовало очередное "кино", на котором якобы показан визит Шойгу в зону боевых действий, информирует 24 Канал.

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Действительно ли Шойгу был на фронте

Российские ресурсы утверждают, что министр осмотрел передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении.

Шойгу якобы докладывали генерал-полковник Рустам Мурадов и другие офицеры. Также он вручил награды российским военнослужащим.

Впрочем, отметим, что на видео Шойгу показан на борту вертолета, затем на улице населенного пункта и уже потом в помещении. Поэтому невозможно сказать, где и когда точно был снят ролик.

Предыдущее шоу с "поездкой Шойгу"

В декабре 2022 года Шойгу уже "инспектировал" войска оккупантов, которые воюют в Украине. Однако этот "визит" на передовую – не более чем спектакль.

В Минобороны страны-агрессора также рассказывали, якобы Шойгу посетил Южный военный округ и полетел на вертолете над позициями россиян на фронте. Однако все свидетельствует о том, что видео – это просто монтаж, ведь на кадрах видно зеленую траву.

В ВСУ также отметили, что вряд ли Шойгу – такой смелый, чтобы приехать на фронт.