Міноборони публікувало чергове "кіно", на якому начебто показано візит Шойгу до зони бойових дій, інформує 24 Канал.

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Чи справді Шойгу був на фронті

Російські ресурси стверджують, нібито міністр оглянув передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Схід" на Південно-Донецькому напрямку.

Шойгу нібито доповідали генерал-полковника Рустам Мурадов та інші офіцери. Також він вручив нагороди російським військовослужбовцям.

Втім, зазначимо, що на відео Шойгу показано на борту вертольота, потім на вулиці населеного пункту і вже у приміщенні. Тому неможливо сказати, де і коли точно був знятий ролик.

Попереднє шоу з "поїздкою Шойгу"

У грудні 2022 року Шойгу вже "інспектував" війська окупантів, які воюють в Україні. Однак цей "візит" на передову – не більше ніж вистава.

У Міноборони країни-агресорки так само розказували, мовляв, Шойгу відвідав Південний військовий округ та політав на вертольоті над позиціями росіян на фронті. Однак усе свідчить про те, що відео – це просто монтаж, адже на кадрах видно зелену траву.

У ЗСУ також зазначили, що навряд чи Шойгу – такий сміливий, аби приїхати на фронт.