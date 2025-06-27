Сообщает 24 Канал со ссылкой на Стрыйский городской совет.

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Что известно о павшем защитнике

Сергей Скуртул родился 29 июня 1987 года в городе Подольск Одесской области. После женитьбы он вместе с семьей жил в Стрые на Львовщине. Именно оттуда в первые дни полномасштабного вторжения добровольцем отправился на фронт.

Боец служил стрелком-помощником гранатометчика третьего штурмового взвода третьей штурмовой роты второго штурмового батальона 3 ОШБр.

Сергей Скуртул / Фото Стрыйского горсовета

После завершения службы и получения отсрочки он не остался в тылу. В 2024 году Сергей подписал контракт и вернулся в строй. Погиб воин 13 июня 2025 года, выполняя боевое задание в районе села Новомихайловка Донецкой области.

У Сергея остались мама и жена, которые также военнослужащие, двое детей, которых он воспитывал как родных.

"Искренне соболезнуем родным. Вечный почет и память настоящему воину и патриоту своей Родины!", – отметили в горсовете.

Напомним, недавно на фронте также погиб боец из Львова Богдан Неведомский. Ему было всего 20 лет.