Повідомляє 24 Канал з посиланням на Стрийську міську раду.

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Що відомо про полеглого захисника

Сергій Скуртул народився 29 червня 1987 року в місті Подільськ на Одещині. Після одруження він разом із родиною мешкав у Стрию на Львівщині. Саме звідти у перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем вирушив на фронт.

Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника третього штурмового взводу третьої штурмової роти другого штурмового батальйону 3 ОШБр.

Сергій Скуртул / Фото Стрийської міськради

Після завершення служби та отримання відстрочки він не залишився в тилу. У 2024 році Сергій підписав контракт і повернувся у стрій. Загинув воїн 13 червня 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі села Новомихайлівка на Донеччині.

У Сергія залишилися мама й дружина, які також військовослужбовиці, двоє дітей, яких він виховував як рідних.

"Щиро співчуваємо рідним. Вічна шана та пам'ять справжньому воїну та патріоту своєї Батьківщини!", – наголосили у міськраді.

Нагадаємо, нещодавно на фронті також загинув боєць зі Львова Богдан Нєвєдомський. Йому було всього 20 років.