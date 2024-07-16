Оборвалась жизнь воина: на фронте погиб командир группы спецназовцев из Хмельницкой области

На войне погиб украинский военнослужащий Сергей Слободян. Жизнь защитника оборвалась в ночь на 13 июля.

Печальную весть сообщили Ярмолинецкой территориальной общине.

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В бою с врагом погиб Сергей Слободян

Сергей Слободян служил в должности командира группы спецназовцев. Украинский защитник, который был 1988 года рождения, погиб на одном из участков фронта на Востоке Украины. Герой погиб в ночь на 13 июля.

Спецназовец, командир группы. В Вооруженных Силах его ценили как профессионального военного высокого уровня. Так же его ценили и уважали земляки, друзья, знакомые за человеческие качества и добрый нрав. Соболезнования родным и близким Сергея,

– говорится в сообщении.

В последний путь проведут защитника 16 июля в родном поселке Ярмолинцы. Прощание общины с павшим воином на центральной площади начнется в 10:30.

Местных жителей призвали прийти и отдать достойную дань уважения мужественному воину, спецназовцу, капитану ВСУ Сергею Слободяну.

выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная и светлая память!