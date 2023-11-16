"Знал, что оттуда не выйду": история бойца, который сам 14 дней удерживал позицию под Клищиевкой

Наши военные делают все возможное и невозможное, чтобы освобождать родную страну от оккупантов. Так, один из защитников сам 14 дней удерживал позицию под Клищиевкой.

О воине-десантнике Сергее Споденюке с позывным "Фин" рассказали его собратья. Мужественный защитник в течение двух недель самостоятельно держал позицию в районе Клищиевки Донецкой области.

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Собратья пытались спасти

Активные боевые действия на Бахмутском направлении не утихают. Там враг стремится взять под свой контроль новые территории и выбить наших защитников с позиций, которые им удалось захватить. Наши военные делают все возможное и невозможное, чтобы оккупанты не могли продвигаться. Они борются до последнего. Как-то 36-летний военный, оставшийся один на один с врагом.

Кадры, опубликованные защитниками, демонстрируют, что на передовой почти не бывает моментов, когда прекращаются бои. Враг постоянно проявляет активность. Нашим защитникам удалось узнать с помощью рации, что в районе Клещиевки их собрат остался один на позиции. Они отправились на его спасение.

Сергей Споденюк в течение 14 дней самостоятельно удерживал свою позицию. Он делал все возможное, чтобы не выдать себя русским захватчикам.

Я тогда у Бога попросил, говорю: Господи, если ты поможешь вытащить "Фина" и он будет жив, тогда я бросаю курить. Я уже четыре дня не курю. В течение 14 дней он ("Фин" – 24 Канал) удерживал свою позицию,

– говорит командир взвода 80 ОДШБ Юрий.

Он добавил, что в течение четырех дней защитник пролежал между труппами русских солдат. Военнослужащий был без воды и продовольствия. По словам командира взвода, "Фин" только выходил в указанное время на связь с помощью рации.

Собственно командир взвода в течение 2 недель держал связь с "Фином" по рации. По его словам, оккупанты из артиллерии мощно накрывали позицию. Среди наших десантников были как погибшие, так и раненые. И тяжелых эвакуировали первыми. Сам же "Фин" имел раненые ноги, но решил, что будет эвакуироваться последним.

Он чудом выжил

И когда уже дошла очередь до 36-летнего защитника, то оккупанты к его позиции подошли вплотную. Тогда "Фин" попросил из всех стволов бить по захватчикам. Он практически вызвал огонь на себя.

В любом случае его ждала там смерть. У него там шансов… Ну много такого было, что если пи***ы заходили на наши позиции, то они наших солдат не берут в плен. Они просто их расстреливают и уходят. Или его будут там пытать-убивать, или наша артиллерия, возможно, спасет его. И так было с "Фином". Около него наши снаряды и мины падали, при умирали, а он жив остался,

– добавил командир.

История "Фина" имеет счастливый конец. Ему как-то удалось перелезть через минное поле. Сейчас он находится в госпитале, где проходит лечение.

Понимаете, я знал, что уж оттуда не выйду. А заденет меня не заденет, я не хочу из себя героя делать. Я об этом не задумывался если честно…

– рассказал сам "Фин" журналистам.

Напоследок заметим, что Сергею Споденюку – 36 лет. Сам он родом из Житомирской области. До полномасштабного вторжения он работал на полях.