Это точно не конец, – Стерненко покидает пост советника министра обороны после отставки Федорова

Сергей Стерненко сообщил, что покидает пост советника министра обороны Украины. Это произошло после публикации сообщения об отставке Михаила Федорова.

Об этом Сергей Стерненко сообщил в своем телеграм-канале. Что Стерненко написал о своем уходе с поста советника главы Минобороны? Отныне я не являюсь советником министра обороны, что, несомненно, ограничивает возможности качественно изменить ситуацию в армии с дронами,

– написал Стерненко.