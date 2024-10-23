Азовец Сергей Тарасюк заразился туберкулезом в российском плену, его состояние – критическое

17 мая 2022 года Сергей Тарасюк вышел из Азовстали. С тех пор защитник находится в российском плену в ужасных условиях. О критическом состоянии мужа его жена узнала от побратимов, которые сидели с ним в одной колонии и вернулись домой.

13 и 14 сентября 2024 года состоялись обмены военнопленными, в ходе которых впервые за долгое время вернулись в Украину представители бригады "Азов". Среди освобожденных были те, кто некоторое время находился с 58-летним Сергеем Тарасюком в одной камере. Именно они рассказали его жене Людмиле информацию, которая шокировала женщину.

Смотрите также "Мы думали, сейчас будет ж*па", – украинский пограничник вспомнил, как возвращался из плена

Азовец – в критическом состоянии

Так, Людмила впервые узнала, что ее муж находился в том самом бараке в Еленовской колонии, где произошел взрыв. Чудом защитнику тогда удалось уцелеть.

Спасенный из плена военный, который сидел с Сергеем уже в тюрьме в России, рассказал о его состоянии здоровья. Оказалось, что в плену Тарасюк заразился туберкулезом. Кроме того, у него быстро прогрессирует псориаз, начались проблемы с зубами, мужчине трудно есть. Из-за ограниченного рациона он сильно похудел. Как говорят бывшие пленные, даже им было трудно смотреть на него: остались одни кости, покрытые кожей.

Также защитник Мариуполя имеет проблемы со спиной. Когда их куда-то водят, то заставляют очень низко наклоняться. А Сергей высокий, ростом 186 сантиметров, поэтому ему особенно тяжело.

По последней информации, Тарасюк находится в СИЗО № 2 города Камышин Волгоградской области. Его перевели в камеру, где содержат больных туберкулезом.

Освобожденный побратим рассказал, что Сергей очень истощен. Он в очень плохом состоянии и его нужно вытаскивать.

К слову, недавно из плена вернули азовца Алексея, который имеет опухоль мозга.