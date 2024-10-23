13 і 14 вересня 2024 року відбулися обміни військовополоненими, у ході яких вперше за довгий час повернулися в Україну представники бригади "Азов". Серед звільнених були ті, хто певний час перебував із 58-річним Сергієм Тарасюком в одній камері. Саме вони розповіли його дружині Людмилі інформацію, яка шокувала жінку.

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Азовець – у критичному стані

Так, пані Людмила вперше дізналася, що її чоловік перебував у тому самому бараку в Оленівській колонії, де стався вибух. Чудом захиснику тоді вдалося уціліти.

Врятований з полону військовий, який сидів із Сергієм уже у тюрмі в Росії, розповів про його стан здоров'я. Виявилося, що у полоні Тарасюк заразився туберкульозом. Крім того, у нього швидко прогресує псоріаз, почалися проблеми з зубами, чоловікові важко їсти. Через обмежений раціон він сильно схуд. Як кажуть колишні полонені, навіть їм було важко дивитися на нього: лишилися самі кістки, вкриті шкірою.

Також оборонець Маріуполя має проблеми зі спиною. Коли їх кудись водять, то змушують дуже низько нахилятися. А Сергій високий, зростом 186 сантиметрів, тому йому особливо важко.

За останньою інформацією, Тарасюк перебуває у СІЗО № 2 міста Камишин Волгоградської області. Його перевели у камеру, де утримують хворих на туберкульоз.

Звільненй побратим розказав, що Сергій дуже виснажений. Він у дуже поганому стані та його потрібно витягати.

До слова, нещодавно з полону повернули азовця Олексія, який має пухлину мозку.