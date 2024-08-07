Видел, как улетает горящий самолет, украинский штурман рассказал, как выжил после сбития

Украинские военные продолжают рассказывать удивительные истории с войны. Одну из таких рассказал штурман Сергей Вербицкий.

После сбития россиянами своего Су-24М он приземлился на вражеской территории. Ему пришлось несколько часов пробираться минными полями, чтобы добраться до позиций украинских военных.

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Как летчику удалось выжить

Сергей Вербицкий, который пережил сбивание своего самолета во время боевого вылета, поделился подробностями о своей невероятной истории выживания.

В мой крайний боевой вылет мы знали, что летим туда, где есть большое количество вражеского ПВО. И есть большая вероятность, что нас собьют. Летели и думали: "Ну, это же не первый раз мы в такой ситуации",

– рассказал пилот.

По его словам, ранее россияне не успевали поймать украинских летчиков и начинали действовать уже после того, как они отработали.

Однако в тот раз ситуация сложилась иначе. Вербицкий рассказал, что как и всегда они сбросили авиабомбы и начали отходить на оперативный аэродром, аж тогда они почувствовали мощный удар.

"Самолет взорвался. Огонь пошел в кабину. Я дернул ручки катапультирования. Если бы не было огня, я бы их, пожалуй, даже не трогал – он очень простимулировал понимание, что уже все, больше ничего не сделаешь, только катапультироваться. Без огня я бы еще продолжал оценивать обстановку дальше. А дальше могло уже быть поздно", – поделился Вербивцкий.

Он катапультировался с высоты около 30-40 метров. Единственное, о чем он успел подумать – раскроется ли парашют при такой малой высоте. К счастью, ему удалось приземлиться.

После катапультирования Вербицкий попытался связаться с командиром экипажа, но не смог.

Позвонил в часть. Сказал, что нас сбили. Мне рассказали, куда выходить, что меня встречают. Пошел туда. Пока шел – написал жене, что катапультировался,

– рассказал летчик.

Встретила его группа из 81 бригады. Он им рассказал, что его путь пролегал через заминированное поле. По словам Вербицкого, он не должен был пройти его невредимым. Но вариантов у него было немного, ведь попадать в плен он не хотел и так получилось, что ему удалось обойти все мины.

Далее пилота эвакуировали в Днепр, оттуда он попал в часть.

Как Су-24М попал в Музей войны

Весной 2024 года Вербицкий получил новость от фонда "Вернись живым".

"Они нашли наш самолет и хотели бы его забрать в музей. Я им сказал, что это надо решать через командование. Где-то дня через три они снова позвонили, сказали: "Все, едем забирать. Если вы не против подъехать – тоже хотим с вами пообщаться", – рассказал Вербицкий.

С апреля 2024 года обломки его самолета Су-24М можно увидеть в Музее войны.