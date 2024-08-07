Після збиття росіянами свого Су-24М він приземлився на ворожій території. Йому довелося кілька годин пробиратися мінними полями, щоб дістатися позицій українських військових.

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Як льотчику вдалося вижити

Сергій Вербицький, який пережив збиття свого літака під час бойового вильоту, поділився подробицями про свою неймовірну історію виживання.

У мій крайній бойовий виліт ми знали, що летимо туди, де є велика кількість ворожого ППО. І є велика ймовірність, що нас зіб'ють. Летіли і думали: "Ну, це ж не перший раз ми в такій ситуації",

– розповів пілот.

За його словами, раніше росіяни не встигали впіймати українських льотчиків і починали діяти вже після того, як вони відпрацювали.

Однак того разу ситуація склалася інакше. Вербицький розповів, що як і завжди вони скинули авіабомби і почали відходити на оперативний аеродром, аж тоді вони відчули потужний удар.

"Літак вибухнув. Вогонь пішов у кабіну. Я смикнув ручки катапультування. Якби не було вогню, я б їх, мабуть, навіть не чіпав – він дуже простимулював розуміння, що вже все, більше нічого не зробиш, тільки катапультуватися. Без вогню я б ще продовжував оцінювати обстановку далі. А далі могло вже бути пізно", – поділився Вербивцький.

Він катапультувався з висоти близько 30-40 метрів. Єдине, про що він встиг подумати – чи розкриється парашут за такої малої висоти. На щастя, йому вдалося приземлитися.

Після катапультування Вербицький спробував зв'язатися з командиром екіпажу, але не зміг.

Подзвонив у частину. Сказав, що нас збили. Мені розказали, куди виходити, що мене зустрічають. Пішов туди. Поки йшов – написав дружині, що катапультувався,

– розповів льотчик.

Зустріла його група з 81 бригади. Він їм розповів, що його шлях пролягав через заміноване поле. За словами Вербицького, він не повинен був пройти його неушкодженим. Але варіантів у нього було небагато, адже потрапляти в полон він не хотів і так вийшло, що йому вдалося обійти усі міни.

Далі пілота евакуювали у Дніпро, звідти він потрапив до частини.

Як Су-24М потрапив до Музею війни

Навесні 2024 року Вербицький отримав новину від фонду "Повернись живим".

"Вони знайшли наш літак і хотіли б його забрати в музей. Я їм сказав, що це треба вирішувати через командування. Десь дні за три вони знову зателефонували, сказали: "Все, їдемо забирати. Якщо ви не проти під'їхати – теж хочемо з вами поспілкуватися", – розповів Вербицький.

Від квітня 2024 року уламки його літака Су-24М можна побачити в Музеї війни.