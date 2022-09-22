Прошел "Азовсталь": биография вернувшегося из российского плена Сергея "Волыны"

Поздно вечером 21 сентября Украину всколыхнула одна из самых приятных новостей за последние полгода – из российского плена освободили значительную часть защитников "Азовстали". Среди вернувшихся в Украину военнопленных есть и Сергей "Волына", который держал оборону Мариуполя.

В рамках обмена пленных удалось освободить пятерых командиров, находившихся на "Азовстали", пишет 24 канал. Среди них и Сергей Волынский, позывной которого "Волына".

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Военная карьера Сергея "Волыны"

Сергей Волынский родом из Полтавы, где родился 31 января 1992 года. Окончив 9 классов, он решил поступить в Кременчугский военный лицей. После этого он поступил в Национальную академию сухопутных войск имени Сагайдачного во Львове.

Сергей Волына служил в рядах морской пехоты в Крыму. Когда россия аннексировала Крым, "Волына" не изменил присяге и вернулся на материковую Украину. Волынский продолжил службу в Николаеве, находится в подразделении морской пехоты. "Волына" – участник АТО.

Он имеет сразу несколько наград, среди которых:

Орден Богдана Хмельницкого III степени (3 мая 2022 г.);

Орден "За мужество" III степени (25 декабря 2015 г.);

Медаль "За военную службу Украины";

Награда Президента Украины "За участие в антитеррористической операции".

В 2021 году "Волына" получил звание майор. По состоянию на 25 декабря 2015 года он был старшим лейтенантом, а до 2 июля 2020 года – капитаном.

"Волына" – командир 36 ОБрМП

В апреле – мае 2022 года Сергей Волынький исполнял обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты. "Волына" взял на себя командование после того, как полковник Владимир Баранок отказался выполнять приказ командования оставаться на позициях в Мариуполе и самостоятельно принял решение в составе группы танков и бронемашин прорываться из оцепления.

О том, что Баранюк отказался исполнять приказ, в мае рассказал подполковник Денис Прокопенко.

Под командованием "Волыны" 36 ОБрМП успешно соединилась с полком Дениса Прокопенко, оборонявших Мариуполь. Морские пехотинцы и полк Прокопенко продолжили сопротивление российской агрессии на металлургическом заводе "Азовсталь".

Обращение Прокопенко и "Волыны": видео

Обращение "Волыны" к Байдену, Маску и Папе Римскому

Сергей Волынский неоднократно обращался к мировым лидерам и международному сообществу из окружения на "Азовстали". В частности, 18 апреля он информировал, что россияне взяли Мариуполь в кольцо.

Поэтому в опасности оказались не только военные, но и гражданские на "Азовстали". Тогда "Волына" призвал эвакуировать гражданских и предоставить защитникам Мариуполя тяжелое вооружение.

Ситуация в Мариуполе усугублялась с каждой минутой, поэтому уже 20 апреля "Волына" опубликовал еще одно видео, сказав, что это может быть последнее обращение.

Дело в том, что защитникам Мариуполя пришлось сопротивляться российским военным, значительно превосходившим в численности. Россия имела преимущество в небе и на суше, стирая с лица земли Мариуполь.

Поэтому "Волына" обратился к Джо Байдену, Реджепу Эрдогану, Борису Джонсону и Владимиру Зеленскому с просьбой применить процедуру экстракции, то есть вывезти военных из "Азовстали" на территорию третьей страны.

Обращение "Волыны" к мировым лидерам: видео

Время шло, воины на "Азовстале" погибали, большая часть была вынуждена выживать с тяжелыми ранениями, а процедура экстракции так и не была применена.

Несмотря на это, 11 мая "Волына" написал, что не будет сдаваться. Тогда Волынский снова призвал реализовать процедуру экстракции для украинских военных.

Если у мировой цивилизации еще есть общие духовные ценности и идеалы, если люди способны испытывать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь!,

– писал "Волына".

12 мая "Волына" сообщил, что создал аккаунт в твиттере, чтобы обратиться к Илону Маску. Он призвал Маска спасти защитников "Азовстали", поскольку на заводе практически невозможно выжить.

"Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из "Азовстали" в третью страну. Если не ты – то кто? Подскажи", – говорилось в сообщении "Волыны".

Находясь в нечеловеческих условиях, и.о. 36 ОБрМП обратился и к Папе Римскому.

"Волына" об ощущениях на "Азовстали" и разговорах с Зеленским

Находясь на "Азовстали", "Волына" признался, что мечтал, чтоб Украина была государством, где солдат – друг президента. Мечта сбылась, однако в сверхсложных условиях.

В течение двух месяцев я лично общаюсь с президентом Украины, это и телефонные разговоры и SMS среди ночи, как настоящие друзья, которые поддерживают друг друга в сложный момент. Выходит, моя мечта сбылась, солдат и президент – друзья!,

– писал майор.

Тогда он выразил убеждение, что Украина вернет своих людей.

Перед тем как состоялся выход из "Азовстали", Сергей Волынский делился тем, что чувствует. Вот что он писал, когда находился в окружении.

"Что я чувствую? Кажется, я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы – военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет! Такие сценарии используют в фильмах и сериалах. Разница только в том, что это не фильм, а мы – не вымышленные персонажи!Это реальная жизнь! Боль, страдание, голод, мучения, слезы, страх, смерть – все настоящее!

Что меня удивляет? Цинизм! Человеческий цинизм не имеет предела! Есть общепринятые правила, они одинаковые для всех, заверенные кучей законов, подписей и печатей, но они не действуют! Тогда для чего они необходимы?

На что я надеюсь? Удивительно! На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится… Высшие силы, мы ждем результата ваших действий... Время идет, а время – это наши жизни!"

"Волына" – на свободе

Вечером 21 сентября появилась информация об очередном обмене военнопленными между Украиной и россией. Из плена освободили командиров защитников "Азовстали" Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламара.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что пять офицеров, среди которых и "Волына", не вернутся в Украину в течение некоторого времени. В то же время они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Эрдогана.

После освобождения из плена Сергей Волыский дал первый комментарий, в котором поблагодарил за то, что оказался на свободе.

"Эмоции переполняют. Спасибо вам от имени ВСУ, морских пехотинцев, защищавших "Азовсталь", – сказал Волына. Он добавил, что впоследствии расскажет больше".

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