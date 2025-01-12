Защищал страну, несмотря на инвалидность: в Житомире провели в последний путь Сергея Вознюка

В Житомире попрощались со старшим сержантом ВСУ Сергеем Вознюком. Он стал на защиту Украины, несмотря на инвалидность, в конце концов сердце защитника остановилось.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Житомирского городского совета в телеграм-канале.

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Что известно об умершем защитнике Сергее Вознюке

В горсовете 9 января рассказали, что Сергей Петрович Вознюк родился 6 июня 1978 года в Житомире. Военный окончил лицей №5, получил рабочую профессию в ВПТУ №13 и посвятил свою жизнь работе в сфере международных логистических перевозок.

Сергей был человеком с щедрым на добро сердцем. Открытость, жизнерадостность, рассудительность и справедливость сделали его любимцем в любом коллективе. Он легко находил общий язык со всеми, имел много друзей и был настоящей опорой для своей семьи,

– говорится в заметке.

В Житомирском городском совете отметили, что любовь Сергея Петровича к жизни проявлялась во всем: в увлечении морем, природой, туристическими походами, активным отдыхом и спортом. Также защитник интересовался автотехникой и всегда находил время для своей семьи, которую искренне любил и ценил.

С первых дней полномасштабного вторжения России Сергей Вознюк вернулся из-за границы, чтобы стать на защиту Родины.

"Несмотря на слабое здоровье и инвалидность, вступил в строй и стал частью несокрушимой армии защитников Украины. Как старший сержант, Сергей Петрович имел уважение и незаурядный авторитет среди собратьев и командиров", – указано в сообщении.

К сожалению, 3 января 2025 года сердце военнослужащего остановилось. В скорби по защитнику остались жена, родные, близкие и боевые побратимы.

Похоронили воина на Аллее Славы Корбутовского кладбища в Житомире.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Сергея Вознюка из Житомира.