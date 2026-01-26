На войне погиб защитник из Коломыи Сергей Задорожный

Россия продолжает убивать украинцев, которые стали на защиту своего государства. 21 января 2026 года во время выполнения боевого задания на фронте погиб воин Сергей Задорожный.

Печальную весть сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский.

Что известно о Сергее Задорожном?

Станиславский рассказал, что Сергей служил командиром экипажа беспилотных летательных комплексов 1-й отдельной тяжелой механизированной Северской бригады и выполнял боевые задачи по защите Украины от России.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким, друзьям, собратьям и всем, кто знал Сергея. Разделяем вашу неописуемую боль. Вечная память и слава Герою,

– написал он.

А также добавил, что время и место прощания с Сергеем Задорожным сообщит дополнительно.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Задорожного. Вечная память!

Какие еще потери понесла Украина из-за войны?