На войне погиб защитник из Коломыи Сергей Задорожный

Россия продолжает убивать украинцев, которые стали на защиту своего государства. 21 января 2026 года во время выполнения боевого задания на фронте погиб воин Сергей Задорожный.
Печальную весть сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский.
Что известно о Сергее Задорожном?
Станиславский рассказал, что Сергей служил командиром экипажа беспилотных летательных комплексов 1-й отдельной тяжелой механизированной Северской бригады и выполнял боевые задачи по защите Украины от России.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким, друзьям, собратьям и всем, кто знал Сергея. Разделяем вашу неописуемую боль. Вечная память и слава Герою,
– написал он.
А также добавил, что время и место прощания с Сергеем Задорожным сообщит дополнительно.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Задорожного. Вечная память!
Какие еще потери понесла Украина из-за войны?
Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военнослужащий из поселка Боровая, что на Киевщине, Евгений Верес. Он был командиром минометного отделения огневой поддержки и получил несколько наград за службу. Сердце защитника остановилось 20 января 2026 года.
Также в Харьковской области погиб 28-летний оператор БпЛА Виктор Кушнир из Кривого Рога во время вражеского обстрела. Виктор проходил службу в 43 бригаде и выполнял боевые задачи как оператор разведывательных и ударных беспилотников.
В день гибели военный успел в последний раз поговорить с женой, попрощавшись с ней словами любви. После этого он больше не вышел на связь.