Волонтер и активист, на которого неоднократно совершали покушения: что известно о Стерненко

На украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко 1 мая было совершено покушение. Женщина пыталась застрелить волонтера из огнестрельного оружия, но СБУ предотвратила покушение.

Что известно об активисте Сергее Стерненко, чем занимается волонтер и все о покушениях на него – сообщает 24 Канал.

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Что известно о Сергее Стерненко

Сергей Стерненко является общественным активистом и деятелем, он возглавляет организацию "Неравнодушные". Был активным участником Революции Достоинства, также возглавлял ячейку "Правого сектора" в Одессе.

Стерненко родился 20 марта 1995 года в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области. В начале 2014 года он присоединился к активистам Евромайдана в Одессе, впоследствии возглавил его. Тогда Стерненко было 18 лет.

Он был участником Революции Достоинства в Киеве, в частности – находился на улице Грушевского во время массовых расстрелов 20 февраля 2014 года.

Стерненко получил образование в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В 2022 году также окончил магистратуру Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право".

В 2015 году Стерненко вошел в список "100 влиятельных одесситов" по версии благотворительного фонда "Журналисты за демократию".

Активист жил и учился в Одессе, однако после ряда нападений, совершенных на него в течение 2018 года, переехал жить в Киев.

Общественная деятельность Стерненко

В конце 2013 года в Украине возникло общественное движение "Правый сектор". Одесская ячейка появилась в феврале 2014 года, впоследствии его возглавил Стерненко. Однако он был не организатором, но и лично помогал людям в тот день, когда горел Дом профсоюзов и спас двух человек.

Как активист "Правого сектора" Стерненко участвовал в закрытии наркоточек по реализации спайса в Одессе. Был одним из организаторов "мусорной люстрации". В сентябре 2014 года, например, участвовал в "мусорной люстрации" Нестора Шуфрича, который приехал в Одессу на заседание "Оппозиционного блока".

Кроме этого, в 2014 году был одним из инициаторов срыва концерта Ани Лорак, пикетирования российского консульства, а также – блокады оккупированного Крыма осенью 2015 года и привлечении к уголовной ответственности врача-взяточника Игоря Бычкова.

В 2016 году активист судился против одесской преподавательницы-украинофобки Елены Радзиховской. Его иск частично удовлетворили. Также в 2017 году Стерненко участвовал в срыве выступления российского актера Константина Райкина, который открыто поддерживал аннексию Крыма.



Что известно о Сергее Стерненко / Фото "Цензор.нет"

В феврале 2017 года покинул "Правый сектор". А в апреле 2018 года стал соучредителем общественной организации "Неравнодушные" в Одессе.

Стерненко выступал против застройки части территории Городского сада Одессы – Летнего театра. Сам явился к правоохранителям, когда узнал, что его подозревают в организации беспорядков во время акций протеста.

Из-за этого в ноябре 2017 года его посадили на 60 суток. Председатель Одесской ОГА Максим Степанов (а после – глава Минздрава) внес за него залог в размере 600 тысяч гривен.

Позже апелляционный суд принял решение о личном обязательстве, поэтому – отменил этот залог.

Стерненко имеет свой видеоблог на ютубе, там он регулярно рассказывает о важных общественных событиях в Украине.

С началом полномасштабной войны Сергей Стерненко начал активно помогать Вооруженным Силам Украины. Вместе с волонтером Сергеем Притулой Стерненко неоднократно организовывал сборы для поддержки армии. Сейчас Стерненко продолжает активно освещать военные преступления России, помогать ВСУ и показывать в своих соцсетях, что действительно происходит на фронте.

Нападения на Сергея Стерненко

На активиста нападали трижды в течение первой половины 2018 года – его били битами и стреляли в шею. Все это произошло в Одессе.

Во время третьего нападения Сергей Стерненко, защищаясь, ранил одного из нападавших – Ивана Кузнецова – ножом в живот. Впоследствии он скончался. В октябре 2019 года дело из полиции о нападении на Стерненко и смерти Кузнецова передали Офису генпрокурора.

Там инцидент квалифицировали инцидент как убийство Кузнецова и Стерненко предъявили обвинение. Уже 11 июня 2021 года Стерненко сообщили о подозрении в убийстве Кузнецова, а на следующий день – активисту избрали меру пресечения.

31 августа 2020 года под Приморским судом в Одессе на Стерненко снова напали. Тогда его пытались облить неизвестным веществом. Виновные в нападениях на Стерненко до сих пор не наказаны. Сам активист обвинял одесского мэра Геннадия Труханова и руководство областной полиции.

В четверг, 1 мая 2025 года, на Сергея Стерненко совершили очередное покушение. На волонтера напала женщина с огнестрельным оружием. Стерненко получил легкое ранение, его прооперировали и сейчас жизни волонтера ничего не угрожает.

Сам Стерненко считает, что к покушению на убийство причастна Россия.

Дело о похищении человека

В 2015 году на Стерненко открыли дело по подозрению в похищении человека – Сергея Щербича, депутата пророссийской партии "Родина". Заметим, что позже Щербич стал соратником главы города Одессы Геннадия Труханова – вошел в его политическую силу "Доверяй делам".

Щербич тогда призывал к нарушению территориальной целостности Украины, был причастен к завозу титушек в Киев во время Революции Достоинства. Стерненко обвинили в том, что он якобы похитил и избил Сергея Щербича, чтобы завладеть его деньгами – говорится о 300 гривен.

После нескольких дней в СИЗО его отпустили под залог в 60 тысяч гривен. Заметим, что Щербич ни разу так и не явился в суд.

23 февраля 2021 года из-за дела о похищении Щербича одесский суд вынес Стерненко приговор – 7,3 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала

Справка. Активиста приговорили по статьям о похищении человека, разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и незаконном хранении оружия.

Из-за приговора Стерненко под зданием суда в Одессе вспыхнули столкновения, активисты пытались заблокировать проезд, когда Сергея вывозили оттуда в автозаке. По всей стране вечером 23 февраля состоялись протесты. Так, под Офисом Президента пострадали 37 человек – 27 правоохранителей и 10 активистов.

27 февраля протесты возобновились. Сторонники Стерненко вышли на улицы в Киеве, Одессе, Днепре, Луцке и других городах. В столице люди отправились к Офису генпрокурора. Они заявили, что активиста посадили благодаря Ирине Венедиктовой.



Протесты в Киеве в поддержку Стерненко / Фото Андрей Костюк, 24 канал

Многие активисты считали, что дела против Сергея Стерненко – являются политическим преследованием. Активист вместе с адвокатами неоднократно подавал апелляции, требовал отвода судей и тому подобное. Поэтому, 10 февраля 2022 года состоялось заседание Кассационного уголовного суда.

На этом заседании с Сергея Стерненко сняли все обвинения и судимости и оправдали его. Тогда же активист заявил, что планирует подать иск в Европейский суд по правам человека. Впрочем, планы изменила полномасштабная война, которую развязала Россия.