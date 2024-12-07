Скандального главу Центра страткоммуникаций, которого называют сторонником Медведчука, уволили

Министерство культуры Украины уволило исполняющего обязанности директора "Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности" Сергея Быкова из-за информации о его связях с предателем Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию министра культуры Николая Точицкого в соцсети Х. Заметим, что сам Быков все обвинения отрицает и уверяет, что победа Украины была и остается его приоритетом.

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Что известно об увольнении Быкова

Как рассказал Точицкий, причиной соответствующего решения министерства стало начало "обсуждений в публичном пространстве" относительно сотрудничества Быкова и Виктора Медведчука. На должность главы Центра страткоммуникаций, по словам министра, его назначали с технической целью.

Назначение и.о. директора "Научного центра развития туризма" было осуществлено с технической целью перерегистрации на "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". И.о. директора уволен приказом МКСК,

– говорится в сообщении.

К слову, Быкова назначили только накануне, до ноября 2024 года он работал в Министерстве молодежи и спорта, отвечая за стратпланирование и коммуникации и был начальником отдела взаимодействия с общественностью и медиа Министерства молодежи и спорта.

Быков отметился скандальными заявлениями относительно переговоров с россиянами, в частности, с оккупационными властями так называемых "ДНР" и "ЛНР". Он также сказал, что все страны, кроме Израиля, проводят переговоры с террористами и единственным выходом из "конфликта" являются переговоры между Киевом и Донецком.