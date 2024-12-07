Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію міністра культури Миколи Точицького у соцмережі Х. Зауважимо, що сам Биков усі звинувачення заперечує й запевняє, що перемога України була і залишається його пріоритетом.

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Що відомо про звільнення Бикова

Як розповів Точицький, причиною відповідного рішення міністерства став початок "обговорень у публічному просторі" стосовно співпраці Бикова та Віктора Медведчука. На посаду голови Центру страткомунікацій, за словами міністра, його призначали з технічною метою.

Призначення в.о. директора "Наукового центру розвитку туризму" було здійснено з технічною метою перереєстрації на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". В.о. директора звільнено наказом МКСК,

– йдеться у повідомленні.

До слова, Бикова призначили лише напередодні, до листопада 2024 року він працював у Міністерстві молоді та спорту, відповідаючи за стратпланування і комунікації та був начальником відділу взаємодії з громадськістю та медіа Міністерства молоді та спорту.

Биков відзначився скандальними заявами щодо переговорів з росіянами, зокрема, з окупаційною владою так званих "ДНР" та "ЛНР". Він також сказав, що всі країни, окрім Ізраїлю, проводять переговори з терористами і єдиним виходом з "конфлікту" є переговори між Києвом та Донецьком.