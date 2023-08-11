Серьезная потеря для россиян: Свитан предположил, что могли производить в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде, что в 70 километрах от Москвы, 9 июля произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. Оккупанты допустили там интересную ошибку, которую прекрасно использовали добрые люди.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, сомневаясь, что на этом заводе разрабатывали новый бомбардировщик. Ранее подобная информация появилась в СМИ.

Смотрите также Разрушительный взрыв на российском заводе в Сергиевом Посаде: все, что известно об инциденте

Как известно, на этом заводе производили большой спектр оптико-механических приборов: от биноклей до прицелов до танков. По всей вероятности, там могли разрабатывать некоторые гаджеты для самолета, но не сам бомбардировщик.

Россияне допустили интересную ошибку

Как подчеркнул Свитан, в любом случае уничтожение такого завода – это значительная потеря для российского оборонпрома. Добрые люди или беспилотники выбрали чрезвычайно меткую цель.

Важно, что вблизи этого завода люди обнаружили боеприпасы. Это может свидетельствовать, что оккупанты либо производили там еще и снаряды, либо просто хранили их. Именно поэтому в результате взрыва можно было увидеть столь крупный "гриб".

Наличие взрывного элемента привело к уничтожению этого завода. Россияне нарушили некоторые регламентные нормы. Нельзя на производстве высокоточного оружия или таких приборов производить и боеприпасы. Для нас это хороший момент. Будем использовать,

– заметил Свитан.

Смотрите разговор с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала

Взрыв в Сергиевом Посаде: коротко