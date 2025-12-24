Серия взрывов прогремела в Харькове: городу угрожали скоростные цели

Харьков подвергся воздушной атаке ночью 24 декабря. В городе прогремели взрывы.

Об этом проинформировало Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно о взрывах в Харькове 24 декабря?

Воздушные силы сообщили об угрозе от скоростной цели для Харькова в 05:37. Почти сразу после этого местные услышали серию взрывов.

Через несколько минут ситуация повторилась – еще скоростная цель полетела на город. И снова раздался взрыв.

Воздушная тревога в разных районах Харьковской области продолжается с примерно 5 утра. Мониторы замечают в воздушном пространстве также БпЛА, но, вероятнее всего, говорится о разведывательных.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?