Серия взрывов прогремела в Харькове: городу угрожала скоростная цель
24 декабря, 05:42
2
Обновлено - 05:53, 24 декабря

Серия взрывов прогремела в Харькове: городу угрожали скоростные цели

Олесь Друкач
Основные тезисы
  • Харьков подвергся воздушной атаке 24 декабря.
  • В городе прогремели серии взрывов в результате угрозы от скоростной цели.

Харьков подвергся воздушной атаке ночью 24 декабря. В городе прогремели взрывы.

Об этом проинформировало Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно о взрывах в Харькове 24 декабря?

Воздушные силы сообщили об угрозе от скоростной цели для Харькова в 05:37. Почти сразу после этого местные услышали серию взрывов.

Через несколько минут ситуация повторилась – еще скоростная цель полетела на город. И снова раздался взрыв.

Воздушная тревога в разных районах Харьковской области продолжается с примерно 5 утра. Мониторы замечают в воздушном пространстве также БпЛА, но, вероятнее всего, говорится о разведывательных.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?

  • У Чернигове во время воздушной атаки вражеских дронов раздались взрывы.

  • Так же в Запорожье – но это была атака КАБами. В городе поврежден дом, гаражи и автомобили.