Серия взрывов прогремела в Харькове: городу угрожали скоростные цели
- Харьков подвергся воздушной атаке 24 декабря.
- В городе прогремели серии взрывов в результате угрозы от скоростной цели.
Харьков подвергся воздушной атаке ночью 24 декабря. В городе прогремели взрывы.
Об этом проинформировало Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Что известно о взрывах в Харькове 24 декабря?
Воздушные силы сообщили об угрозе от скоростной цели для Харькова в 05:37. Почти сразу после этого местные услышали серию взрывов.
Через несколько минут ситуация повторилась – еще скоростная цель полетела на город. И снова раздался взрыв.
Воздушная тревога в разных районах Харьковской области продолжается с примерно 5 утра. Мониторы замечают в воздушном пространстве также БпЛА, но, вероятнее всего, говорится о разведывательных.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
У Чернигове во время воздушной атаки вражеских дронов раздались взрывы.
Так же в Запорожье – но это была атака КАБами. В городе поврежден дом, гаражи и автомобили.