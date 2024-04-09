"Серпухов" выведен из строя: Россия хотела перебросить ракетный корабль в Черное море

В Калининградской области 7 апреля горел ракетный корабль "Серпухов". Судно получило серьезные повреждения. Оккупанты хотели перебросить его в Черное море.

Об этом сообщил представитель ГУР. Андрей Юсов отметил, что "Серпухов" выведен из строя.

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Враг рассматривает сценарий компенсации потерь

Вражеский ракетный корабль, который был выведен из строя на Балтике, не участвовал в российско-украинской войне. Однако, из-за потери части Черноморского флота агрессор рассматривал его для переброски в Черное море.

Учитывая потери Черноморского флота такие сценарии компенсации рассматриваются врагом,

– заявил Андрей Юсов.

В то же время добавил, то, что корабль выгорел, означает, что судно остается на плаву. Впрочем, современное оборудование технологическое выведено из строя, повреждено. Чтобы отремонтировать судно, необходимо длительное время.

"Имеет мощности. Поскольку это то направление, где Россия вынуждена постоянно угрожать и НАТО. Но переброска судов достаточно затруднена. Понятно, что Турция не пропускает военные корабли. Другие пути логистические существуют, но они сложные и длинные. В любом случае расширение фактически театра боевых действий для российских флотов – это хорошие новости", – сказал представитель ГУР.

Также подчеркнул, что для военных объектов на территории России безопасных мест нет.

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