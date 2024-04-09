Про це повідомив представник ГУР. Андрій Юсов наголосив, що "Серпухов" виведений з ладу.
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Ворог розглядає сценарій компенсації втрат
Ворожий ракетний корабель, що був виведений з ладу на Балтиці, не брав участі в російсько-українській війні. Однак, через втрату частини Чорноморського флоту агресор розглядав його для перекидання в Чорне море.
Враховуючи втрати Чорноморського флоту такі сценарії компенсації розглядаються ворогом,
– заявив Андрій Юсов.
Водночас додав, те, що корабель вигорів, означає, що судно залишається на плаву. Втім, сучасне обладнання технологічне виведене з ладу, пошкоджене. Щоб відремонтувати судно, необхідний тривалий час.
"Має потужності. Оскільки це той напрямок, де Росія змушена постійно погрожувати й НАТО. Але перекидання суден досить ускладнене. Зрозуміло, що Туреччина не пропускає військові кораблі. Інші шляхи логістичні існують, але вони складні й довгі. У будь-якому випадку розширення фактично театру бойових дій для російських флотів – це добрі новини", – сказав представник ГУР.
Також підкреслив, що для військових об'єктів на території Росії безпечних місць немає.
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Як горів "Серпухов": коротко про головне
- 8 квітня джерела 24 Каналу в спецслужбах повідомили, що напередодні у Калінінградській області спалахнуло судно "Серпухов" – малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М", що є п'ятим кораблем з цієї серії.
- Попередньо, пожежа на судні сталася, коли воно перебувало на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області.
- Наші джерела повідомили, що це ще одна успішна операція ГУР.
- Внаслідок пожежі повністю знищені засоби зв'язку та автоматизації.